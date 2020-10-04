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Составы на матч Динамо - Заря. Супряга вне заявки, Гладкий в старте
Стартовые составы команд на поединок 5-го тура УПЛ
В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Динамо" примет "Зарю". Начало встречи - 17:00.
Стали известены стартовые составы команд на этот поединок:
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко, Родригеш, де Пена, Вербич.
Запасные: Бойко, Попов, Шепелев, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Русин, Сирота, Дуэлунд.
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский - Юрченко, Кочергин, Гладкий, Кабаев, Громов.
Запасные: Никола, Рейс, А. Руфати, Цвек, Назарина, Циганикс, Янаков, Перович, Лунев.
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