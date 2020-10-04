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Составы на матч Шахтер - Десна. Коваленко в старте, Степаненко в запасе

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовые составы команд на поединок 5-го тура УПЛ

Составы на матч Шахтер - Десна. Коваленко в старте, Степаненко в запасе
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В рамках 5-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" примет донецкий "Шахтер". Начало встречи - 17:00.

Стали известены стартовые составы команд на этот поединок:

"Десна": Литовка, Полегенько, Тамм, Ермаков, Огиря, Домбровский, Мостовой, Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк, Будковский.

Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Судаков, Степаненко, Соломон, Тете, Сиприано, Фернандо, Дентиньо.

За ходом матча следите с помощью нашей онлайн-текстовой трансляции.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 16:41
Состав Десны с существенными утратами, особенно в защите , это огорчает. Нет Паста, Гитченко, Имерекова, Арвеладзе... про Конорлю и Мудрика все ясно, аренда. Итог - Десна Без 5-6 игроков основы ((( !!!!!
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 16:52
Капец. Подозрение на ковид у 5 игроков Десны... сил нам !!!
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