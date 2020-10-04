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Составы на матч Шахтер - Десна. Коваленко в старте, Степаненко в запасе
Стартовые составы команд на поединок 5-го тура УПЛ
В рамках 5-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" примет донецкий "Шахтер". Начало встречи - 17:00.
Стали известены стартовые составы команд на этот поединок:
"Десна": Литовка, Полегенько, Тамм, Ермаков, Огиря, Домбровский, Мостовой, Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк, Будковский.
Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.
"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Запасные: Трубин, Бондарь, Судаков, Степаненко, Соломон, Тете, Сиприано, Фернандо, Дентиньо.
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