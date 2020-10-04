Олимпик - ФК Александрия 3:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура "Олимпик" принимал "Александрию" и победил со счетом 3:2. В матче было все: большое количество голов, удаление, мяч забитый в свои ворота, пенальти и гол в компенсированное время (правда, не решающий для итоговой картины матча). На данный момент донецкая команда имеет в своем активе девять очков и замыкает четверку лучших команд чемпионата. У подопечных Владимира Шарана дела обстоят хуже - команда занимает сейчас восьмую строчку.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Виталий Скобля (Киев), Владимир Коротин (Киев)

Олимпик - ФК Александрия 3:2

Голы: Захедитабар Шахаб 8, Владислав Бабогло 25 (авт.), Иван Зотько 44 (пен.) - Артём Ситало 62, Дмитрий Гречишкин 90+3

Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Темур Чогадзе 55), Тарас Завийский (Даниэль Романовский 86), Иван Зотько (Дмитрий Гришко 67), Максим Тейшейра (Ибрагим Каргбо 67), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич (Павел Ксёнз 55), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Алексей Довгий, Максим Третьяков (Вадим Янчак 86), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 34), Артём Ситало, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Денис Устименко (Богдан Мишенко 46)

Предупреждения: Сергей Политыло 45, Максим Тейшейра 60, Игорь Снурницын 73, Ибрагим Каргбо 88 - Владислав Бабогло 43

Удаление: Евгений Банада 45