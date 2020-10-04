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Коноплянка пропустит два месяца из-за травмы бедра

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений получил травму в матче с "Рухом"

Коноплянка пропустит два месяца из-за травмы бедра
Новина українською

23-го сентября, в матче 2-го тура чемпионата Украины с "Рухом" вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка получил травму.

Стало известно, что украинец получил разрыв передней мышцы бедра. На восстановление 31-летнего футболиста уйдет примерно два месяца.

Таким образом, Евгений Коноплянка точно не сыграет в ближайших матчах национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера".

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.10.2020 в 17:58
Ура
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Vantala (Kharkiv)
04.10.2020 в 17:33
Солдат спит - служба идёт. Хоть на тренировках не будут гонять зря дедушку, который по статусу давно забил на эту суету.
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