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Коноплянка пропустит два месяца из-за травмы бедра
Евгений получил травму в матче с "Рухом"
23-го сентября, в матче 2-го тура чемпионата Украины с "Рухом" вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка получил травму.
Стало известно, что украинец получил разрыв передней мышцы бедра. На восстановление 31-летнего футболиста уйдет примерно два месяца.
Таким образом, Евгений Коноплянка точно не сыграет в ближайших матчах национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера".
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.10.2020 в 17:58
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Vantala (Kharkiv)
04.10.2020 в 17:33
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