Десна - Шахтер 2:2. Тете и Дентиньо спасают чемпиона

"Есть ли "Шахтер" без Тараса Степаненко?". Именно сегодня мы должны были получить ответ на этот вопрос, так как опорный полузащитник сборной Украины пока что в старте играть не готов. Закрывать важнейшую позицию был призван Майкон, для которого сейчас самое время доказывать свой уровень. В противном случае, возвращение на скамейку запасных было бы просто неизбежным.

Своих проблем хватало и у "Десны". Не могли играть Мудрик и Конопля из-за арендного соглашения. И если первый только борется за статус основного, то Эфим - твердый игрок стартовой 11-ки. Его место сегодня занял Полегенько, которому хватило пяти минут, чтобы отметиться с негативной стороны.

Перед игрой футболисты почтили минутой молчания память Сергея Ателькина, ушедшего из жизни в середине этой неделе. Немного страно было наблюдать, что игроки "Десны" (а до этого и "Олимпика") вышли с черными повязками, в то время как "Шахтер" без. За "горняков" Сергей отыграл 184 матча.

Гости сегодняшнего матча очень быстро повели в счете. Мы уже упоминали ошибку Полегенько, от которого мяч отлетел к Коваленко. Виктор мощным ударом пробил Литовку и забил свой второй гол в двух матчах. Примечательно, что в прошлом сезоне УПЛ он отметился лишь однажды. Прогресс? Посмотрим на дистанции.

"Десна", в привычном стиле пропустив первой от "Шахтера", сразу забрала инициативу под свой контроль. Команда Рябоконя четко понимала свои задачи и смотрелась интереснее фаворита. Особенно блистали Тотовицкий и Гуцуляк, которые, в прямом смысле, возили защиту соперника. Особенно доставалось Николаю Матвиенко и Майкону. Именно Гуцуляк сделал два ассиста, вначале подсобив Мостовому, а после, обведя четырех игроков, выкатил на Тотовицкого.

Две подряд пощечины должны были разозлить чемпиона, однако "Шахтер" включать скорости не спешил. Они прижали соперника в близи их штрафной, однако и сама "Десна" не спешила играть первым номером. Как итог, из опасных моментов можно вспомнить неплохой удар Мораеса, но Литовке нужно было постараться, чтобы его не отбить.

Во втором тайме Каштру начал делать замены, пустив в бой Степаненко и усилив атаку Тете, Фернандо и Манора. Португальский наставник решил довериться "свежей крови", поняв, что старички уже не готовы самолично вытаскивать матчи. "Горняки" продолжали наращивать давление, но командая игра все еще не проглядывалась. "Десна" (как и большинство команд УПЛ) грамотно играла в обороне, перекрывая возможности для атак.

Но молодежь все-таки спасла матч для "Шахтера". Речь идет о Тете, который протащил мяч, обведя параллельно нескольких игроков, и выдал идеальную передачу на Дентиньо. Бразилец, брошенный в бой в виде джокера, забил первым же касанием. Ничья спасена, но "горнякам" нужна была победа. Именно при счете 2:2 команда Каштру стала создавать моменты, однако точный удар Дентиньо стал последним на сегодня. Говорить о матче можно много, но все это будет повторение уже давно пережеванных мыслей. "Шахтер" не смотрится сейчас целостной командой и с такой игрой делать в Лиге Чемпионов нечего.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Валентин Куцев (Киев)

Десна - Шахтер 2:2

Голы: Андрей Мостовой 18, Андрей Тотовицкий 26 - Виктор Коваленко 4, Дентиньо 78

Десна: Игорь Литовка, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький 86), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Максим Дегтярёв 81)

Шахтер: Андрей Пятов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 58), Марлос (Манор Соломон 46), Виктор Корниенко (Дентиньо 76), Виктор Коваленко, Алан Патрик (Тарас Степаненко 46), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Тете 58), Додо

Предупреждение: Алексей Гуцуляк 83