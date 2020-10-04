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Десна - Шахтер 2:2. Тете и Дентиньо спасают чемпиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Боевая ничья

Десна - Шахтер 2:2. Тете и Дентиньо спасают чемпиона
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Есть ли "Шахтер" без Тараса Степаненко?". Именно сегодня мы должны были получить ответ на этот вопрос, так как опорный полузащитник сборной Украины пока что в старте играть не готов. Закрывать важнейшую позицию был призван Майкон, для которого сейчас самое время доказывать свой уровень. В противном случае, возвращение на скамейку запасных было бы просто неизбежным.

Своих проблем хватало и у "Десны". Не могли играть Мудрик и Конопля из-за арендного соглашения. И если первый только борется за статус основного, то Эфим - твердый игрок стартовой 11-ки. Его место сегодня занял Полегенько, которому хватило пяти минут, чтобы отметиться с негативной стороны.

Перед игрой футболисты почтили минутой молчания память Сергея Ателькина, ушедшего из жизни в середине этой неделе. Немного страно было наблюдать, что игроки "Десны" (а до этого и "Олимпика") вышли с черными повязками, в то время как "Шахтер" без. За "горняков" Сергей отыграл 184 матча.

Десна - Шахтер 2:2. Тете и Дентиньо спасают чемпиона - изображение 1

Гости сегодняшнего матча очень быстро повели в счете. Мы уже упоминали ошибку Полегенько, от которого мяч отлетел к Коваленко. Виктор мощным ударом пробил Литовку и забил свой второй гол в двух матчах. Примечательно, что в прошлом сезоне УПЛ он отметился лишь однажды. Прогресс? Посмотрим на дистанции.

"Десна", в привычном стиле пропустив первой от "Шахтера", сразу забрала инициативу под свой контроль. Команда Рябоконя четко понимала свои задачи и смотрелась интереснее фаворита. Особенно блистали Тотовицкий и Гуцуляк, которые, в прямом смысле, возили защиту соперника. Особенно доставалось Николаю Матвиенко и Майкону. Именно Гуцуляк сделал два ассиста, вначале подсобив Мостовому, а после, обведя четырех игроков, выкатил на Тотовицкого.

Две подряд пощечины должны были разозлить чемпиона, однако "Шахтер" включать скорости не спешил. Они прижали соперника в близи их штрафной, однако и сама "Десна" не спешила играть первым номером. Как итог, из опасных моментов можно вспомнить неплохой удар Мораеса, но Литовке нужно было постараться, чтобы его не отбить.

Во втором тайме Каштру начал делать замены, пустив в бой Степаненко и усилив атаку Тете, Фернандо и Манора. Португальский наставник решил довериться "свежей крови", поняв, что старички уже не готовы самолично вытаскивать матчи. "Горняки" продолжали наращивать давление, но командая игра все еще не проглядывалась. "Десна" (как и большинство команд УПЛ) грамотно играла в обороне, перекрывая возможности для атак.

Но молодежь все-таки спасла матч для "Шахтера". Речь идет о Тете, который протащил мяч, обведя параллельно нескольких игроков, и выдал идеальную передачу на Дентиньо. Бразилец, брошенный в бой в виде джокера, забил первым же касанием. Ничья спасена, но "горнякам" нужна была победа. Именно при счете 2:2 команда Каштру стала создавать моменты, однако точный удар Дентиньо стал последним на сегодня. Говорить о матче можно много, но все это будет повторение уже давно пережеванных мыслей. "Шахтер" не смотрится сейчас целостной командой и с такой игрой делать в Лиге Чемпионов нечего.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Валентин Куцев (Киев)
Десна - Шахтер 2:2
Голы: Андрей Мостовой 18, Андрей Тотовицкий 26 - Виктор Коваленко 4, Дентиньо 78
Десна: Игорь Литовка, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький 86), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Максим Дегтярёв 81)
Шахтер: Андрей Пятов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 58), Марлос (Манор Соломон 46), Виктор Корниенко (Дентиньо 76), Виктор Коваленко, Алан Патрик (Тарас Степаненко 46), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Тете 58), Додо
Предупреждение: Алексей Гуцуляк 83

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В статье: Андрей Тотовицкий Андрей Мостовой Десна (Чернигов) Сергей Ателькин Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Алексей Гуцуляк
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Комментарии (86)
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.10.2020 в 19:59
Все пишут о том какой слаб Шахтёр и ДК.. А то что в этом сезоне прибавили ряд команд: Заря, Десна, Ворскла, Марик, Колос, Олимпик - все как то молчат..
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Yesugay (Одесса)
04.10.2020 в 19:57
Посмотрел я сегодня на наших представителей в ЛЧ и с учетом жеребьевки представил себе,сколько же мячей на двоих пропустят ДК и Шахтер в групповом турнире..это,как говорится,жесткач на любителя)
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:54
Стандарты кто будет забивать ???Штрафные,пенальти,угловые.ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ НА ТРЕНИРОВКЕ???
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0
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.10.2020 в 19:56
Согласен, в прошлом сезоне Десна забивала со стандартов намного больше!
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:59
эти дебилы собираются втроём возле мяча, оставляя некоторые зоны неприкрытыми. потом попадание в стенку, отскок, подбор, контра...
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0
0
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:51
Кстати, Коваленко неплохо отыграл, во всяком случае - лучше Потрика и Марлоса, вместе взятых.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:57
и корниенко. потом хорошо заиграл тете, соломон же на "троечку"
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:50
Каштру своими перепуганными глазами напоминает Лесика из Динамо
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-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.10.2020 в 19:45
Десна достойно, с тем учётом, что играли с Рухом пару дней назад, а ШД был свеж. И при том, что Мудрик с Коноплей не могли играть.. Кстати странная договоренность, такое ощущение вроде Шахта спецом отдаёт в аренду, что б потом проводить такие манипуляции. В ЛЧ игрок Барсы (Каутиньо) в аренде в Баварии смело разрешили играть.. пасан вышел сделал асист и положил 2 банки своему клубу. А топ Команда упл делает себе поблажки! Для чего? Для доминации в Упл?? А потом от Интеров пачки с ворот вытаскивать? П.с. Будковский это кадр.. что в 1м тайме - просто не трогай мяч, раз не умеешь и пропусти на Калитвинцева, что во втором протянул мяч ну и отдай для вывода 1/1.. Слабое звено. Счёт мог бы быть поинтереснее. Не смотря на владение мячом, Шахтёр пусть скажет спасибо Будкивскому, могли бы влететь..
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+3
-2
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:51
Шахтер был свежее ногами, но не головой, а это много значит
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+1
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аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:53
Спасибо Будкивскому
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+1
0
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:41
Одним глазом глянул ветку ДК-Заря, так здесь игру команд обсуждают, а там Монзуль
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+2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:43
впервые бабу увидели, что ли?))) не мешай им - пусть взрослеют)))
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+3
0
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:45
Так я и решил детям не мешать, прошел мимо и вернулся сюда)
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:47
Взагалі-то твій "клуб" учора грав у Полтаві. а ти тут гадиш...)
0
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:49
Витя, ты чего, веткой ошибся?
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:39
Грачов буде наступним коучем кротів, а морозов - асистент... А взагалі кроти це живий труп, без суддівської допомоги очок було би ще менше.
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+2
-4
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:41
Тухлый Мухомор,о чем это ты говоришь?
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+4
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:42
Про твій обісраний шмохтар, престарілий ти маразматику...)
+2
-3
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:45
Вместо того что бы идти и обсуждать свое "великое"Динамо.бегаешь тут и гадишь.маленькая вонючка
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:46
Динамо дійсно Велике попівняно з цим цигансько-совиним табором нахлібників та бомжів.
+1
-3
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:47
Там кавычки в слове "великое"))
+2
-1
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:55
Зря ты так, теперь придется ему объяснять, что такое кавычки.
+1
0
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Hugo64 (PARIS)
04.10.2020 в 19:30
странно- кто критикует ШАХТЕР фанаты клуба не посылают их к ДК и тд- на сайте где критикуют ДК- фанаты ДК-постоянно отправляют к кротам или похуже-ХОТЯ многие не болееют ни за ДК ни за ШАХТЕР-
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+4
-1
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:34
Так тут на сайте.Одни тролли за Динамо по большей степени
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+3
-3
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Rezerf (Чернігів)
04.10.2020 в 19:25
У Гуцуляка потенціал колосальний. Прогресує хлопець на очах, вміє робити різницю на полі. Класне придбання.
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+5
0
Глюк Львів (Лемберг)
04.10.2020 в 19:43
Швидкості йому бракує. Була б швидкість міг би стати топовим гравцем.
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+1
0
PrachT (Киев)
04.10.2020 в 19:22
без Тарас Степаненкоиз-за арендного соглашение И если первый только бороться Эфим Немного страно На каком языке это написано?
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:24
это местный диалект
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:42
Нет .Это фирменный сленг.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:44
одно другому не третье! ))) уровень местной журналистики слишком низок, зато гонора у некоторых "писателей" - аж девать некуда
+1
0
alexfc (Киев)
04.10.2020 в 19:21
Ужасная фрома Шахтера. Неумение абсолютное защищаться. Плюс перестали играть в атаке. Однообразный футбол последних лет в исполнении португальских тренеров. Одна и та же пластинка Палкина, что у нас все хорошо и усиления не нужны ведуть к провалу в еврокубках в этом году. Не закончить бы лигу с шестью баранками и то будет чудо. Походу Каштру дорабатывает последний сезон, ничего он до сих пор не показал как тренер, и потом будет Срна.
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+7
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Your Friend (Львів)
04.10.2020 в 19:16
А може кроти зливають Каштру, щоб скоріше головним тренером сирунішку призначили?
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+2
-4
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:18
Не гони. Никто его главным не назначит )))
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:21
а разве у бокассы есть тренерская лицензия?
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+6
-3
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:45
Як там вівці поживають?Залишились ще не тронутиі тобою?
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+2
-1
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Your Friend (Львів)
04.10.2020 в 19:50
Вівці грають бабурку.
0
-2
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:13
Зато теперь точно ясно, кто будет последним в группе ЛЧ ) Если по теме, то хотелось бы поздравить болельщиков Десны с хорошей игрой их команды. А в ШД должны крепко призадуматься над кадровым усилением и хорошо бы начинать присматривать сменщика для Каштру, потому как по сравнению с ними и Мирча, и Фонсека просто тактические фрики, а нынешний Шахтер вообще не способен удивлять соперников. Хотя нет, удивили таки - Деньиньо в роли джокера это сильно!))
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:15
так он давно уже джокерит))
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scorpius (Ck)
04.10.2020 в 19:19
Было, да. Но я и сам реально подзабыл, когда Дент полезно выходил на замену. Ну а сегодня реально удивил - чуть ли не первым касанием закончил отличную атаку, видно было чтг сам не ожидал)
+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:43
Дентіньо треба перепідписати по схемі 5+5...
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-1
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:47
Мухомор Віктор Бокасса все знает.
+2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:48
Інтер після сьогоднішньої гри дає за Дентіньо 25 млн...
0
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KDK2020 (Киев)
04.10.2020 в 19:10
У Динамо не бачу жодної "дєградаціі" - навпаки, якщо порівнювати матчі проти Зарі минулого сезону. А от Шахтар деградує. Стагнація тренерської думки.
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+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:12
какой мысли? мысли нет! есть тупое перекатывание мяча с обрезками от пляжников
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0
-3
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:48
Да.Порядком надоедает это елозинье мяча
0
0
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:21
А Десна в игре не участвовала ?? Просто скопировали по тактике Интер , немного не получилось...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:28
им до интера ещё лет 500!)) скажи спасибо пешеходу марлосу и тупому патрику: их "игра" - это минус два игрока! вместо обостряющих пасов на ход они или обрезаются, или крутятся на месте, а потом пас назад. так уже не играют клубы, которые претендуют на высшие места
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usovvictor (Kharkov)
04.10.2020 в 19:10
...если бы Десна была при таких возможностях более сконцентрирована, Шахтер бы просто прогавил бы матч. Пора с "шахтерской классикой" заканчивать...
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+5
0
Эдмон Дантес (Хмельницкий )
04.10.2020 в 19:09
Матч ещё раз показал что любой команде нужен тренер. Наш переводчик(по фамилии Каштру) к сожалению никогда не станет Моуриньо.К игрокам тоже вопросов выше крыши, но мне всё-таки думается что основная проблема тренерский штаб ШД. Десна - отличный матч!...да и я тоже не понял отсутствие траурных повязок у игроков Шахтёра
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+7
0
Vlad21
04.10.2020 в 19:11
У Шахтера футболки с черной окантовкой - наверное это понимается.
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-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 19:44
Вони по життю траурні. Там де пройшовся ахметов - кругом траур.
+1
-3
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 19:51
И тут Мухомор!Нет.Быстрее всего он напоминаед шелудивого песика,стремящегося пометить каждый кустик.
+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 19:51
Повязки из за Ателькина
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Vlad21
04.10.2020 в 19:07
Поздравления Десне. С победой, ничья - это тоже победа над Шахтером. Тренер Шахтера пока не может вывести команду из "пике". Если защиту Шахтера "возит" Десна - наверное стоит ожидать в ЛЧ 2:8 от топов. Время все покажет и расставит по своим местам.
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+7
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:10
полузащита тоже должна отрабатывать в защите, но "звёздам" не до этого
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hec (Луганск)
04.10.2020 в 19:06
Пусть Луческу тренирует обе команды. И м более, что Шахтер теперь матчи в Киеве проводить будет
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+3
-3
Vlad21
04.10.2020 в 19:10
Да - это точно, но зарплату тоже пусть платят оба клуба. А главная задача - чтобы Украина достойно выступила в ЛЧ в лице наших двух команд.
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0
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:29
Класс.
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2.dc (Николаев)
04.10.2020 в 19:06
Бляха муха, шо с Шахтёром, куда всё подевалось ... Я ща не про Реалы/Интеры ... но следующая игра с Рухом, и шо делать ... (((
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:10
с йухом уже играли, следующая игра со львовом
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:06
зато степаненко без карточек )))
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pilips111 (Чернигов)
04.10.2020 в 19:15
Степанеко вообще ноль, вышел на замену и столько ошибок сделал. Разве он достоин играть в сборной???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:18
он ещё травму не залечил. возможно, клоун выпустил его для устрашения))
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-1
Vlad21
04.10.2020 в 19:21
Степан уже болеет звездной болезнью, бессменный сборник. Молодых нужно вводить срочно. Избавляться от стариков, авторитетов, которые уже не могут бежать все 90мин. Шева пусть думает, особенно Пятова пора гнать, сколько привозит и пропускает.
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аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:28
Пятова на Бущана?
+1
-1
absurdlight (Kiev)
04.10.2020 в 19:05
Ха-ха.
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-2
Vlad21
04.10.2020 в 19:44
Пятова нужно менять на пацана из Мадридского Реала.
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0
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:03
Игра получилась боевая и результат абсолютно справедлив. Патрик провалил игру, да и весь Шахтер выглядел неубедительно. Десна понравилась и свое очко полностью заслужила. Пока горняки к ЛЧ не готовы.
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-2
НикНиколаев (Минск)
04.10.2020 в 19:02
Молодцы! Очень трудный старт чемпионата (Заря, ДК, Шахта) прошли очень достойно, дальше не расслабляться. Удачи команде и здоровья всем болелам Десны!
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pilips111 (Чернигов)
04.10.2020 в 19:01
Десна, поздравляю! Лучшая игра за последнее время. Забей Будькивский третий мяч и неизвестно как бы всё закончилось. Порадовал высокий прессинг- так и нужно играть против всех команд, т.к. это современный футбол. Молодцы! Гуцуляк - красавчик!
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Крестоносец. (Полтава)
04.10.2020 в 19:00
В этом сезоне у нас реально непредсказуемый и интересный чемпионат
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таврия19752009 (симферополь)
04.10.2020 в 18:59
Каштру-физрук.Когда его спросили про защиту .нужно ли усиления он говорил нет.все норм.И Ставит 2 дна Матвиенко и Хочилаву.Плюс Никакой Фернандо.Зачем отдали Кайоде в аренду.ГДЕ УСИЛЕНИЕ ПАЛКИН???????
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 19:02
это тупое чмо должно было менять патрика ещё на 30-й минуте! столько потерь мяча в центре, перед первым пропущенным голом он дважды в одном эпизоде вяло изображал борьбу у штрафной, а до этого так же вяло бежал на отскок после удара корниенко...тварь, а не игрок
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-2
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 18:58
Отскочил Шахтер... был бы Паст , не забили б ни одного... всех болевших за Десну с хорошим футболом от Десны !!! Здоровья и новых побед всем нам !!!
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+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 18:56
только выход агрессивных игроков что-то поменял, а эти пляжные соплежуи (патрик, марлос) должны греть банку
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+6
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 18:55
марлоса только на 75-й минуте выпускать!
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+6
-2
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 18:55
смотря на игру Шахтера и ДК в этом туре, нет ощущения, что лига интереснее стала, скорее деградирует игра лидеров..
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:00
Да, особенно на фоне Энергии...
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-2
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 19:02
это всё что ты выдать можешь? видно ума у тебя не много. По теме давай.
+1
-3
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:28
При чем мой ум к твоим анализам ? Я тебя не оскорблял. Береги здоровье !!
0
0
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:26
По теме. В чемпионате кроме любимого тобой ДК и не любимого ШД (или наоборот) есть другие команды. Десна стала сильней и не надо принижать работу тренеров и ребят. Если тебе не интересно УПЛ смотри Энергию.
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0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
04.10.2020 в 19:29
А что он не так сказал, малозрячие в виде тебя, видят только успех в игре Кротов и Сов.. а как только от «топ команд» идёт слив - значит они же и сами виноваты, других вариантов нет.. а то что Зоря, Десна, Олимпик, Ворскла, Марик, Колос - эти команды реально прибавили и прогрессирует никто не видит..
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 19:40
ты недогоняешь? тип пришел с комментом об Энергии - а причем тут это?) объективно глупость. По сути дела - да я бы только рад, чтобы середняки росли, но не хватает техники, игроков сильных. Борются, бьются - это здорово, но зрелища увы мало
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 18:54
патрика наааауууй!!!
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+5
-2
prockop4uck (Киев)
04.10.2020 в 18:53
Кто ещё не любил шд?
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+4
-7


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