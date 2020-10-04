Очень осторожно. Динамо - Заря 1:1

Мирча Луческу, видимо, был бы рад повторить победный состав игры с "Гентом", однако Супряга и Буяльский получили повреждения, поэтому на поле выйти не смогли: их заменили Вербич и Андриевский соответственно. В остальном мы увидели привычный глазу состав "Динамо", если отталкиваться от последних игр. У "Зари" новость была одна - слева в обороне Хомченовский вытеснил Цыганикса. Остальная десятка игроков в стартовом составе луганчан не вызывала вопросов.

Вывеска у поединка была громкая, но футбол ей не соответсвовал. Моменты возникали как-то хатично и случайно: на чужой половине хозяева и гости буквально через одну передачу теряли мяч.

Обратных примеров было минимум. За стартовую четверть поединка Юрченко после прохода центром ударил издали, а затем Громов и Кабаев по очереди на левом полуфланге раскручивали молодого Забарного, однако во всех случаях не было удачного завершения.

Едва ли не единственная возможность "Динамо" забить появилась спонтанно: Юрченко в подкате вывел де Пену один на один, Карлос бил в правую "шестёрку", но на его удар успел среагировать Шевченко.

До конца тайма оторваться от монитора, на котором показывали "Десну" и "Шахтёр, стоило всего раз, когда Шевченко вытащил из-под перекладины выстрел Шапаренко.

В дебюте второй половины тот же Шапаренко создал ещё один голевой момент: Жерсон справа подал на дальнюю, Николай здорово замыкал в касание внешней стороной стопы, но голкипер луганчан среагировал.

Дальше игра вновь застыла, а команды создавали лишь полумоменты. Например, Кабаев перспективно вышел на удар с линии штрафной и пробил просто в Бущана. Таких эпизодов сегодня было полно.

Но оказалось, что для гола даже не понадобилось создавать остроты: Кочергин просто бахнул издали по уходящей от Бущана траектории.

Однако луганская радость и надежда на победу длилась всего десять минут. Киев это время владел инициативой, а затем Вербич создал шедевр: получил пас от де Пены из глубины, развернулся на линии штрафной и со второй попытки переиграл Шевченко в ближнем бою.

"Динамо" хотело додавить, а Виктор Скрипник заменами показал, что будет держаться за ничью. Стратегия гостей оказалась эффективней.

Футбол был слишком осторожным: атакующей рубки мы сегодня не увидели. Голы хоть и стали всплеском эмоций, но к тому времени команды час усыпляли бдительность, поэтому настроение к финальным минутам было неоднозначным. Киев продолжает делить первую строчку с "Ворсклой", ну а "Заря" пока продолжает быть ближе к зоне вылета, чем к лидерам таблицы.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Корнийко (Миргород)

Динамо - Заря 1:1

Голы: Беньямин Вербич 74 - Владислав Кочергин 65

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Богдан Леднев 69), Александр Караваев (Денис Попов 69), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 59), Илья Забарный, Томаш Кендзёра

Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Михайло Перович 71), Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Ловро Цвек 71), Артём Громов (Егор Назарина 59), Денис Фаворов (Агрон Руфати 80), Владлен Юрченко

Предупреждения: Сергей Сидорчук 22 - Владислав Кабаев 16, Виталий Вернидуб 20