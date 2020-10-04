  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Очень осторожно. Динамо - Заря 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очень осторожно. Динамо - Заря 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Тяжёлый матч, когда у обеих команд мало что получалось в атаке

Очень осторожно. Динамо - Заря 1:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу, видимо, был бы рад повторить победный состав игры с "Гентом", однако Супряга и Буяльский получили повреждения, поэтому на поле выйти не смогли: их заменили Вербич и Андриевский соответственно. В остальном мы увидели привычный глазу состав "Динамо", если отталкиваться от последних игр. У "Зари" новость была одна - слева в обороне Хомченовский вытеснил Цыганикса. Остальная десятка игроков в стартовом составе луганчан не вызывала вопросов.

Вывеска у поединка была громкая, но футбол ей не соответсвовал. Моменты возникали как-то хатично и случайно: на чужой половине хозяева и гости буквально через одну передачу теряли мяч.

Обратных примеров было минимум. За стартовую четверть поединка Юрченко после прохода центром ударил издали, а затем Громов и Кабаев по очереди на левом полуфланге раскручивали молодого Забарного, однако во всех случаях не было удачного завершения.

Едва ли не единственная возможность "Динамо" забить появилась спонтанно: Юрченко в подкате вывел де Пену один на один, Карлос бил в правую "шестёрку", но на его удар успел среагировать Шевченко.

До конца тайма оторваться от монитора, на котором показывали "Десну" и "Шахтёр, стоило всего раз, когда Шевченко вытащил из-под перекладины выстрел Шапаренко.

В дебюте второй половины тот же Шапаренко создал ещё один голевой момент: Жерсон справа подал на дальнюю, Николай здорово замыкал в касание внешней стороной стопы, но голкипер луганчан среагировал.

Дальше игра вновь застыла, а команды создавали лишь полумоменты. Например, Кабаев перспективно вышел на удар с линии штрафной и пробил просто в Бущана. Таких эпизодов сегодня было полно.

Но оказалось, что для гола даже не понадобилось создавать остроты: Кочергин просто бахнул издали по уходящей от Бущана траектории.

Однако луганская радость и надежда на победу длилась всего десять минут. Киев это время владел инициативой, а затем Вербич создал шедевр: получил пас от де Пены из глубины, развернулся на линии штрафной и со второй попытки переиграл Шевченко в ближнем бою.

"Динамо" хотело додавить, а Виктор Скрипник заменами показал, что будет держаться за ничью. Стратегия гостей оказалась эффективней.

Футбол был слишком осторожным: атакующей рубки мы сегодня не увидели. Голы хоть и стали всплеском эмоций, но к тому времени команды час усыпляли бдительность, поэтому настроение к финальным минутам было неоднозначным. Киев продолжает делить первую строчку с "Ворсклой", ну а "Заря" пока продолжает быть ближе к зоне вылета, чем к лидерам таблицы.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Корнийко (Миргород)
Динамо - Заря 1:1
Голы: Беньямин Вербич 74 - Владислав Кочергин 65
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Богдан Леднев 69), Александр Караваев (Денис Попов 69), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 59), Илья Забарный, Томаш Кендзёра
Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Михайло Перович 71), Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Ловро Цвек 71), Артём Громов (Егор Назарина 59), Денис Фаворов (Агрон Руфати 80), Владлен Юрченко
Предупреждения: Сергей Сидорчук 22 - Владислав Кабаев 16, Виталий Вернидуб 20

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (88)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhiy (Киев)
04.10.2020 в 19:59
А хто у нас за відсутності Супряги нападника грав? Вербич чи Родригеш? Немає у Містера кадрів для повноцінної ротації.Якщо в найближчий тиждень-два нікого не куплять, в ЛЧ буде зовсім сумно:-(Десь на рівні сезонів 2006/2007 чи 2007/2008
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
04.10.2020 в 19:50
Хотелось большего, но не бывает так, чтобы очки не терять
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
04.10.2020 в 20:00
Якщо порівняти з тим що було у минулому сезоні то взагалі Тому при всіх бажаннях перемоги Динамо... Початок сезону виглядає "рванул как на 500 и с..." подіваємось, що у Луческу вистачить кваліфікації, щоб не завести команду у штопор.
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
04.10.2020 в 19:44
Хитрий Містер придумав травми двом ключовим гравцям,щоб не відпустити в збірну.
Ответить
0
-3
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 19:52
а якого бена хитрий будулай випускає ніякого циганкова? а скільки неточних пасів віддав кенжора, зірвавши атаки вкдк? а він знімає караваєва. який містер? будулай саме те.
Ответить
0
-1
olegirkovskiy (Dnepr)
04.10.2020 в 19:37
Игра ничейная,если будет и так дальше продолжаться,будет интересный чемпионат...
Ответить
+2
0
avatar
waleo (Киев)
04.10.2020 в 19:35
Монзуль вроде и непредвзятая, но тупая в судействе.
Ответить
+1
-4
avatar
waleo (Киев)
04.10.2020 в 19:33
а Заря играла на победу. Молотки.
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
04.10.2020 в 19:23
Супер интрига начала чемпионата. И Заря молодец, а особенно Десна - супер матч выдала против Шахтера, по голевым моментам опередила бразилов
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:24
У Шахтера кризис...
Ответить
+4
-1
Леонід Скачков (Рівне)
04.10.2020 в 19:42
Невчасно.На носі ЛЧ.Потрібно щось кардинально і терміново змінювать.
+1
0
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 19:25
у сов линька
Ответить
+2
-1
absurdlight (Kiev)
04.10.2020 в 19:21
Заря играла в немецком стиле. В первом тайме грубо сломав игру и вколотив мяч во втором.
Ответить
0
-1
Comment06 (Украина)
04.10.2020 в 19:20
То, что удалось увидеть- не впечатлило. И если с Брагой и АЕКом сегодняшняя Заря конкурировать в силах , киевлянам с Юве и Барсой точно не хватит. На одном энтузиазме с ними не выедешь. Радует, что время еще есть, лишь бы сборников не опустили в предстоящих трех матчах с топ сборными.
Ответить
+6
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
04.10.2020 в 19:19
КТО бы как не верещал игра была равной-когда забила ЗАРЯ-напрашивался гол в обратку что и случилось- перович не попал шапоренко пожадничал- и пожалуй всё- ЖК надавала почти всем по делу- правда был момент непоследовательности НО ЭТО НИКАК НЕ ОТРАЗИЛОСЬ на результат-
Ответить
+1
-1
osadob07 (жмеринка)
04.10.2020 в 19:18
да уж сергий савелий нервно курит слушая коментатора на 2+2,хотя и сам отжигал. рулетка под названием чемпионат украины закрутилась и все дружно забили болт на футбол
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:24
Та нет, Савелия из современных комментаторов, вряд ли кто переплюнет)))
Ответить
0
0
KDK2020 (Киев)
04.10.2020 в 19:16
идиотам все не так. каждая игра, на самом деле, имеет свой сценарий. не бывает так, чтобы всех разрывать и красочно феерить, и не всегда результат - кровь из носу. так что все норм. вот когда Динамо в прошлом сезоне в одни ворота проигрывало, тогда надо было стонать, п.рдеть и кряхтеть.
Ответить
+7
-1
avatar
simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 19:14
Для интриги в борьбе за медали все четыре игравших команды сделали всё !!! За интригу
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:10
А где в коментах чмо из Крыма, с ником таврия.., которое писано, что Заря 100% сольет? А где чмо из Харькова с ником Металлист Харьков, что писало, что в Заре кризис с зп и Зоря продастся?
Ответить
+9
-2
avatar
waleo (Киев)
04.10.2020 в 19:27
ну в дупе сидят и нюхают , что еще остается?)
Ответить
+2
-1
hemp4367 (Київ)
04.10.2020 в 19:31
Наверное бурит, в поисках воды
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:09
Игра не очень понравилась. Победу, как и поражение, ни одна из команд не заслуживала. Монзуль нормально отсудила, без провалов, а это - немало.
Ответить
+5
-5
hemp4367 (Київ)
04.10.2020 в 19:12
Ты одновременно 2 матча смотрел?
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:14
Естественно (комп и тв), думаю и не я один. Оба матча заслуживали внимания в равной степени.
+6
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:15
Нормально? ЖК юрченко где? Андриевского уложили в центре поля, локтем Миколенко.... без внимания
Ответить
+4
-7
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 19:17
Ты слишком предвзят.
+4
-4
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:18
Не, насчет Миколенко там 300% жк должна была быть, он прав
+3
-4
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:23
Тогда вспомни и карточку, которую она не дала динамовцу в штрафной, когда он прыгал вперед ногой в защитника Зари, а Катя кричала "вставай". А ведь несколько минут ранее она показала за такой же фол Вернидубу "горчичник"...
+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:23
ascent (Луксор), на йух или дешевка
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:23
Вербичу по-моему?
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:24
Лекарь, юрченку 100% ЖК карточка - он и ногами и руками налетел на Шапоренко.
+2
-3
Damien (Kyiv)
04.10.2020 в 19:09
Судя по прогнозам букмекеров должны были Зарю разорвать в клочки. Но как-то не удалось...
Ответить
+4
-2
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:14
Букмекеры тоже люди, им свойственно ошибаться. В такие моменты надо ловить волну, можно озолотиться.
Ответить
+2
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
04.10.2020 в 19:23
на ничью там тоже нехилая ставка была-?
Ответить
0
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
04.10.2020 в 19:07
Заря, молодцы! Заслуженная ничья.
Ответить
+8
-6
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:11
Это 100%
Ответить
+6
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:19
Динамо молодцы: заслуженная ничья!
Ответить
+2
-6
avatar
Крестоносец. (Полтава)
04.10.2020 в 19:24
Болельщики Дынамо уже заминусовали :)
Ответить
+2
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
04.10.2020 в 19:05
...тут столько можно наговорить..., наверно остыть надо после 2-х мониторов, да тут Тотенхэм МЮ давит "не по детски". Обе игры по ничейке, но разница огромная....позже отпишусь... Сейчас все при своих...
Ответить
+3
-1
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 19:21
та шо капець. маур ляпнув і зглазив
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 19:03
Матч разочаровал, очень скучно и уныло. Динамовцы скорее всего выдохлись эмоционально и физически, все таки столько матчей и важных побед за столь короткое время..Бущан конечно словил бабочку, но пусть лучше сейчас чем потом в ЛЧ. Даже и выделить не кого, все сыграли ужасно. Заря молодцы, добыли бал. А сон таки был вещим))
Ответить
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:04
Перович в пустые ворота не попал... а ЖАЛЬ могли и три заработать...
Ответить
+3
-10
FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 19:10
А могли и три пропустить, если бы да кабы..1-1 сегодня это факт и закрыли рты оленям которые о сливе говорили, да?
+4
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:18
Да!
0
-3
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:15
Я запомнил твой прогноз. Увы, он сбылся. Не знаю, хорошо это, или плохо. Но, в сл. раз, если увидишь подобный сон, попробуй сыграть на тотализаторе:)
Ответить
+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.10.2020 в 19:17
Не не не, с контор уже лет10 как завязал, лажа это, ам выиграть невозможно, есл только разово.
+5
0
Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 19:03
Респект таким Динамам, які відбирають очки у фаворита.
Ответить
+5
-10
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:17
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:00
Заре не хватает скамейки, а Динамо выпустило свежих и в конце прибавило...
Ответить
+5
-7
avatar
Your Friend (Львів)
04.10.2020 в 19:01
Чому ти гру своєї кротоферми з Десною не коментуєш?
Ответить
+7
-5
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:05
Я за Шахтер не болею! Сколько еще можно повторять. Если выбирать Шахтер и Динамо, то мне Динамо даже ближе...
+1
-5
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:08
Я за Шахтер не болею!! Я за него фанатею!!!
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:10
Примеры моих комментариев за Шахтер?
+1
-4
Лекарь (село Дарница)
04.10.2020 в 19:12
Ты мне предлагаешь рыться в твоих экскриментах на этом сайте, чтобы показать тебе анализ, что ты крот? Да иди ты нах!
+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:16
Ну ты же без аргументов приписал меня к лагерю Шахтера. Или ты думаешь, что все, кто критикует Динамо сразу болельщики Шахтера? Кто не с нами, тот против нас ( с Шахтером)? А болельщики Динамо не могут критиковать свой клуб и указывать на несправедливость?
+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 18:58
тухло, нахватает индивидуально сильных игроков
Ответить
+5
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:00
Кому? Обоим?
Ответить
+4
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:02
Тебе ascent (Луксор) мозгов не хватает
+5
-9
FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 19:05
в идеале. Всё ещё перед глазами игра Боли, Данило, Ленса, Велозу, Ярмоленко, Брауна.. сейчас бегают 22 дерева, за редким исключением (Вербич)
+5
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:09
Сидарчук понравился, Шапаренко неплох, Вербич прибавит, Де Пена - не стабилен, а в общем серость...может Луческу раскроит еще немного, но в целом нужны бразильцы (2-3)
+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:17
СидАрчук, "рАскроит" (он не швея), писать дешевка научить
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:28
ты хотел написать "научись"?
+1
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
04.10.2020 в 18:57
игра была у всех ОСТОРОЖНАЯ лучший у ЗАРИ шевченко и кочергин() для меня позитив) в ДК? вербич или пена- или ?
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 18:57
Спасибо Катя, приятно было смотреть!
Ответить
+5
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:03
На что? Перепуганная коза после карточки Сидорчуку, видать выкинула их подальше "от греха"
Ответить
+5
-7
Alex.696 (Немирів)
04.10.2020 в 19:22
Як же так? А ти ж свистів, що червона та пенальті будуть на користь Динамо. Збрехав, балабол, за свої слова не відповідаєш.
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:31
Посмотрим, кто из нас балабол? Где я перед матчем Динамо и Зари это писал?
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 18:56
курица монзуль сама перепуганная тварь, что бы больше не судила ДК
Ответить
+4
-11
avatar
Крестоносец. (Полтава)
04.10.2020 в 19:06
Фу, как некультурно.
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:10
"некультурно" ставить неадекватную монзуль на матчи УПЛ
+2
-6
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:11
Катя не поставила в пользу ВКДК пенальти и не удалила игрока?
+4
-3
мы за динамо (киев)
04.10.2020 в 19:12
істерична коза. дійсно ще й злякана. відсудила на ледь трійку з мінусом. гравці зорі нанесли безліч ударів з-заду і корпусом і руками. сидору показала жовту нізащо, а на 82-й хвилині повелась на його симуляції. ставила порушення де їх небуло, а була лише жорстка гра з обох сторін і тд. це рівень суддівства районного футболу. свиснула туди, а потім в протилежну сторону. ну і лаялась всю гру як баба на базарі. єдине шо ніде було напартачити на вплив на результат матчу. пс миколенку ледь голову не відбили і нічого. чисто районний рівень суддівства.
Ответить
+4
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:18
ascent (Луксор) цього не розуміє, тому що воно просто гівно
+2
-5
Jovan Markoski
04.10.2020 в 19:21
Быдло-фанаты Дырнамки показывают в комментах свой уровень.) Держите марку.)
Ответить
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
04.10.2020 в 19:26
Ти за всіх марку тримаєш - бидловішого коментаря за твій висер важко придумати.
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:26
Jovan Markoski, еще одна горловая шмара пришла, рот не порвали? У тебя все еще впереди.
0
-3
Jovan Markoski
04.10.2020 в 19:26
Ну вот, что и требовалось доказать.)
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 18:56
Ну кто тут гранд?
Ответить
+7
-5
avatar
Your Friend (Львів)
04.10.2020 в 19:00
В своїх кротів спитай.
Ответить
+4
-5
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:01
Ты считаешь, что Шахтер?
+3
-5
avatar
Hugo64 (PARIS)
04.10.2020 в 19:02
ш ели ели в ничью сыграли с десной
+3
-5
avatar
Your Friend (Львів)
04.10.2020 в 19:02
Ні, Десна.
+3
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
04.10.2020 в 19:07
Я отвечу, однозначно гранд - Дмнамо Киев!
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.10.2020 в 19:13
Заря играла в ГОСТЯХ и по игре ничем не уступала! А был бы Перович по точнее, то могли и 3 очка взять у "ГРАНДА"
+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 18:55
Заря била, била, била, и очко выиграли.
Ответить
+5
-4
Alex Sunchez
04.10.2020 в 19:01
Судя по твоим воплям это заря твое очко выиграла.
Ответить
+7
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 19:05
Alex Sunchez, тупой юмор от прыщавого дебила
+2
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...