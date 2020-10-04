Развернулся в стиле Бергкампа. Вербич эффектно сравнял счет с Зарей. ВИДЕО

В матче 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома сыграло вничью с луганской "Зарей" 1:1.

Единственный гол динамовцев в этом поединке забил словенский форвард Беньямин Вербич. 26-летний футболист "бело-синих" получил мяч возле штрафной гостей, эффектно развернулся, ворвался в штрафную площадку и попытался перекинуть голкипера луганчан Шевченко. Вратарь парировал первый удар Вербича, но на добивании Беньямин был точен.

Видео гола Вербича