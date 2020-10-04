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Десна - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Третья ничья подопечных Каштру за пять туров

Десна - Шахтер 2:2. Обзор матча и видео голов
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В рамках 5-го тура УПЛ черниговская "Десна" дома сыграла в результативную ничью с донецким "Шахтером". "Горняки" открыли счет уже на 4-й минуте встречи - атакующий полузащитник Виктор Коваленко отметился забитым голом. Подопечные Рябоконя не растерялись и уже к 26-й минуте успели отыграться и выйти вперед, благодаря первоклассному дриблингу и двум ассистам Алексея Гуцуляка. Команда Луиша Каштру все-таки смогла увезти из Чернигова ничью - на 78-й минуте бразильский форвард Дентиньо сравнял счет.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Валентин Куцев (Киев)
Десна - Шахтер 2:2
Голы: Андрей Мостовой 18, Андрей Тотовицкий 26 - Виктор Коваленко 4, Дентиньо 78
Десна: Игорь Литовка, Павел Полегенько, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев (Сергей Старенький 86), Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк, Филипп Будковский (Максим Дегтярёв 81)
Шахтер: Андрей Пятов, Давид Хочолава, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 58), Марлос (Манор Соломон 46), Виктор Корниенко (Дентиньо 76), Виктор Коваленко, Алан Патрик (Тарас Степаненко 46), Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Тете 58), Додо
Предупреждение: Алексей Гуцуляк 83

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ
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