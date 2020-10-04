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Тайсон сыграл рукой. Эксперт нашел основания для назначения пенальти в ворота Шахтера в матче с Десной

Премьер-лига
(3 голосов)

Десна - Шахтер 2:2. Судейский анализ матча

Тайсон сыграл рукой. Эксперт нашел основания для назначения пенальти в ворота Шахтера в матче с Десной
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Сергей Шебек, экс-арбитр ФИФА, анализируя судейство Игоря Пасхала в матче "Десна" - Шахтер ", акцентировал внимание на неправильном решении арбитра в конце первого тайма. Говорит, что у Пасхала были все основания для назначения одиннадцатиметрового в сторону ворот Андрея Пятова.

- Калитвинцев с углового подал мяч на ближнюю штангу, где стояли Тамм, Ермаков, а за ними – игрок "Шахтера" Тайсон. Именно Тайсон первым сыграл в мяч – он головой пытался выбить его от ворот, но попал в голову Ермакову. А уже от головы Ермакова мяч отскочил в направлении Тайсона. В этот момент бразилец подбил мяч рукой. Хочу акцентировать внимание – мяч не попал в руку, а Тайсон сыграл рукой в ​​мяч, - говорит Сергей Александрович.

- Именно здесь раздался свисток Пасхала, но сигнализировал он не о назначении пенальти. Загадка. Возможно, арбитр подумал, что мяч попал Ермакову не в голову, а в руку, поэтому и остановил игру и назначил штрафной в пользу "Шахтера". Здесь явная ошибка арбитра в поле.

Но замечу, - продолжил эксперт, - что момент непростой, было скопление футболистов. Однако факт остается фактом – арбитр проморгал одиннадцатиметровый в ворота "Шахтера", - резюмировал Шебек.

Напомним, что "горняки" на поле "Десны" в матче 5-го тура УПЛ сыграли вничью 2:2.

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В статье: Тайсон Десна (Чернигов) Сергей Шебек Игорь Пасхал
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