Тайсон сыграл рукой. Эксперт нашел основания для назначения пенальти в ворота Шахтера в матче с Десной

Сергей Шебек, экс-арбитр ФИФА, анализируя судейство Игоря Пасхала в матче "Десна" - Шахтер ", акцентировал внимание на неправильном решении арбитра в конце первого тайма. Говорит, что у Пасхала были все основания для назначения одиннадцатиметрового в сторону ворот Андрея Пятова.

- Калитвинцев с углового подал мяч на ближнюю штангу, где стояли Тамм, Ермаков, а за ними – игрок "Шахтера" Тайсон. Именно Тайсон первым сыграл в мяч – он головой пытался выбить его от ворот, но попал в голову Ермакову. А уже от головы Ермакова мяч отскочил в направлении Тайсона. В этот момент бразилец подбил мяч рукой. Хочу акцентировать внимание – мяч не попал в руку, а Тайсон сыграл рукой в ​​мяч, - говорит Сергей Александрович.

- Именно здесь раздался свисток Пасхала, но сигнализировал он не о назначении пенальти. Загадка. Возможно, арбитр подумал, что мяч попал Ермакову не в голову, а в руку, поэтому и остановил игру и назначил штрафной в пользу "Шахтера". Здесь явная ошибка арбитра в поле.

Но замечу, - продолжил эксперт, - что момент непростой, было скопление футболистов. Однако факт остается фактом – арбитр проморгал одиннадцатиметровый в ворота "Шахтера", - резюмировал Шебек.