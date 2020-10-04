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Александр Рябоконь: Шахтер в любую секунду может включиться

Премьер-лига
(4 голосов)

Наставник "Десны" прокомментировал ничью с "Шахтером"

Александр Рябоконь: Шахтер в любую секунду может включиться
Новина українською

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги ничьи с донецким "Шахтером" в рамках 5-го тура УПЛ.

"Взять очко с "Шахтером" - похвально. Особенно учитывая наши проблемы, в первую очередь - в обороне. По разным причинам не сыграл ряд игроков - есть травмы, температурили ребята. Проходят тестирования. Будем надеяться, что ничего серьезного.

"Шахтер" вел игру во втором тайме. У нас в первом тайме получались хорошие отрезки, прессинговали, накрывали. Во втором тайме действовали в низком блоке. Не хватало скорости, чтобы выходить в атаку на пространство. Все могло быть. "Шахтер" в любую секунду может включиться", - рассказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 20:33
А може і обісратися. Як сьогодні.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 20:25
а может и "включить" контру из ничего на свои ворота!)) что и наблюдали сегодня
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pilips111 (Чернигов)
04.10.2020 в 20:21
Спасибо, Саша!
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