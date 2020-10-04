Александр Рябоконь: Шахтер в любую секунду может включиться

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги ничьи с донецким "Шахтером" в рамках 5-го тура УПЛ.

"Взять очко с "Шахтером" - похвально. Особенно учитывая наши проблемы, в первую очередь - в обороне. По разным причинам не сыграл ряд игроков - есть травмы, температурили ребята. Проходят тестирования. Будем надеяться, что ничего серьезного.

"Шахтер" вел игру во втором тайме. У нас в первом тайме получались хорошие отрезки, прессинговали, накрывали. Во втором тайме действовали в низком блоке. Не хватало скорости, чтобы выходить в атаку на пространство. Все могло быть. "Шахтер" в любую секунду может включиться", - рассказал Рябоконь.