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Колос сделал три вынужденных замены за первые 25 минут игры

Премьер-лига
(3 голосов)

Антюх, Смирный и Новак покинули поле из-за травм

Колос сделал три вынужденных замены за первые 25 минут игры
Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Колос" принимает "Мариуполь".

К 25-й минуте встречи главный тренер ковалевцев Руслан Костышин сделал три вынужденных замены:

  • сначала на 7-й минуте покинул поле форвард Денис Антюх, причина - повреждение задней поверхности бедра (на замену вышел Олег Ильин);
  • на 19-й минуте Евгений Смирный также травмировал бедро ( на поле появился Денис Костышин);
  • а на 25-й минуте Евгений Новак получил травму паха (хавбека заменил Павел Ориховский).
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В статье: ФК Мариуполь Евгений Новак УПЛ Денис Костышин Колос (Ковалевка) Евгений Смирный Олег Ильин Денис Антюх
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