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Колос сделал три вынужденных замены за первые 25 минут игры
Антюх, Смирный и Новак покинули поле из-за травм
В рамках 5-го тура чемпионата Украины "Колос" принимает "Мариуполь".
К 25-й минуте встречи главный тренер ковалевцев Руслан Костышин сделал три вынужденных замены:
- сначала на 7-й минуте покинул поле форвард Денис Антюх, причина - повреждение задней поверхности бедра (на замену вышел Олег Ильин);
- на 19-й минуте Евгений Смирный также травмировал бедро ( на поле появился Денис Костышин);
- а на 25-й минуте Евгений Новак получил травму паха (хавбека заменил Павел Ориховский).
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