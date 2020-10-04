Динамо - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома сыграло вничью с луганской "Зарей" 1:1. Команды действовали довольно осторожно и по-настоящему голевые моменты у ворот Бущана и Шевченко можно было посчитать на пальцах одной руки. Счет в поединке открыл полузащитник гостей Кочергин - Владислав эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки прошил голкипера "бело-синих". Через девять минут форвард хозяев Беньямин Вербич красиво развернулся, прокинул себе на ход и сравнял счет . Команда Мирчи Луческу после 5-ти туров имеет в своем активе 11 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника продолжают реабилитацию после провального старта национального первенства.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Корнийко (Миргород)

Динамо - Заря 1:1

Голы: Беньямин Вербич 74 - Владислав Кочергин 65

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Богдан Леднев 69), Александр Караваев (Денис Попов 69), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков 59), Илья Забарный, Томаш Кендзёра

Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Михайло Перович 71), Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Ловро Цвек 71), Артём Громов (Егор Назарина 59), Денис Фаворов (Агрон Руфати 80), Владлен Юрченко

Предупреждения: Сергей Сидорчук 22 - Владислав Кабаев 16, Виталий Вернидуб 20