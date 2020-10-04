Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Мариуполь 1:0. Выстраданная победа с несуществующего пенальти
Чемпионат Украины. Favbet лига. Пятый тур
4 октября. Ковалевка. Стадион «Колос»
«Колос» - «Мариуполь» 1:0
Гол: Ориховский 90 + 6
«Колос»: Волынец - Н.Кравченко, Гавриш (Черноморец 46), Петров, Новак (Ориховский 25), Емец - Смирный (Костышин 19), Милько, Богданов, Антюх (Ильин 7) - Лысенко
Тренер: Руслан Костышин
«Мариуполь»: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Сагуткин 79), Стасюк - Чех - Горбунов, Мишнев, Бондаренко, Топалов - Сикан (Кулаков 59)
Тренер: Остап Маркевич
Арбитр: Виктор Копиевский
Предупреждение: Петров 30 - Чех 40