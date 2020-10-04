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Колос - Мариуполь 1:0. Выстраданная победа с несуществующего пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)
Колос - Мариуполь 1:0. Выстраданная победа с несуществующего пенальти
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины. Favbet лига. Пятый тур
4 октября. Ковалевка. Стадион «Колос»
«Колос» - «Мариуполь» 1:0
Гол: Ориховский 90 + 6
«Колос»: Волынец - Н.Кравченко, Гавриш (Черноморец 46), Петров, Новак (Ориховский 25), Емец - Смирный (Костышин 19), Милько, Богданов, Антюх (Ильин 7) - Лысенко
Тренер: Руслан Костышин
«Мариуполь»: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Сагуткин 79), Стасюк - Чех - Горбунов, Мишнев, Бондаренко, Топалов - Сикан (Кулаков 59)
Тренер: Остап Маркевич
Арбитр: Виктор Копиевский
Предупреждение: Петров 30 - Чех 40

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Павел Ореховский
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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
04.10.2020 в 21:38
за такие пенальти судью во 2 лигу и на долго --пусть лечит зрение --не заслужиная победа Колоса
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+1
0
Rosanero (palermo)
04.10.2020 в 21:38
Ну Ковалівці якщо піде обратка,щоб ні пари з рота.Шкода Марік.
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
04.10.2020 в 21:37
Вот почему наш украинский футбол - КОЛХОЗНЫЙ.., судят его всякие ПРОДАЖНЫЕ твари. Ну как можно в самом конце поединка ставить такой ЛЕВЕЙШИЙ пенальти - ????????Молодцы арбитры - честно "отработали"...
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
04.10.2020 в 21:37
Футбол не смотрел. Правда, что был несправедливый пенальти? Судя по обзору Колос придавливая конкретно.. .
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 21:37
нарушение было за метр до линии штрафной! судье - позор!
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0
0
аалекс ( Крым)
04.10.2020 в 21:35
Ох и начудил Копиевский. Колос с победой, пусть и не совсем заслуженной.
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 21:33
Ну очень вонючая победа.Долго будет вонять!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 21:38
КАЛос
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0
-1


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