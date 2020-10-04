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В Шахтере коронавирус. Степаненко и Пятов получили положительные тесты

Премьер-лига
(1 голосов)

Сборная лишилась двух лидеров накануне матчей Лиги Наций

В Шахтере коронавирус. Степаненко и Пятов получили положительные тесты
Новина українською

Официальный сайт донецкого "Шахтера" сообщил, что в клубе обнаружен коронавирус.

Полузащитник Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов, а также двое сотрудников персонала "горняков" получили положительные тесты.

"После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - сообщает сайт ФК "Шахтер".

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
shakhtar.com
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Комментарии (32)
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pilips111 (Чернигов)
04.10.2020 в 23:15
Если были подозрения, то какого хе.а подвергли опасности заражения игроков Десны???
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0
0
ShtanGa (Славське)
04.10.2020 в 23:14
Слабое звено готово на вьіход
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:57
Треба припинити чемпіонат і зафіксувати остаточні місця на сьогоднішні й день...)
Ответить
+1
-4
ShtanGa (Славське)
04.10.2020 в 23:02
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
04.10.2020 в 22:44
Так а смысл после матча???..получается подвергли игроков Десны и своих же вагинальных ,заражению!?
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:50
В нормальній країні зарахували би поразку.
Ответить
+1
-2
rivnenskyi (Рівне)
04.10.2020 в 22:55
Дурниця. Ніхто не відмінить результат зіграного матчу - штраф можуть виписати, провести якесь розслідування. До речі, не існує такого поняття як "нормальна країна", тільки в головах - чим більше ми поливатимемо бруду на свою країну, тим далі ми віддаляємося від прогресу.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:56
То давайте вважати нашу країну найцивілізованішою у світі. Особливо за часів януковоща та кучмиря.Горжуся цим...)
0
-1
MaximSK (Киев)
04.10.2020 в 22:43
Смогут ли другие игроки Шахтера играть за сборную, хотя бы в матче с Германией? Если нет, то надо вызывать игроков Десны, Зари и других команд
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:51
Та їх треба взагалі не викликати, якщо ці бомжі не хочуть грати за збірну. Натуралізовали різний непотріб на потіху ахметці.
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+1
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.10.2020 в 22:40
Хвора команда - на мерзотність, підлість та підступність.
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+3
-4
avatar
okolegko (Київ)
04.10.2020 в 22:31
"Наша пєсня хараша, начінай сначала". Здали тести після поєдинку. Це як на допінг? Really? Прогнозую, що оклигають не за три неділі–місяць, як це має бути, а як треба буде грати Шахтарю. Ось такий патріотизм
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+3
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.10.2020 в 22:32
От якраз до ЛЧ оклигають))
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:39
Це 100% Синдром рахитського.
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:22
Здоров'я гравцям Десни, суддям та вболівальникам, що були на трибунах!(
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+4
-1
aleks68
04.10.2020 в 22:26
за своё продажное очко переживай жертва аборта.ничего с десной не случится
Ответить
+4
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:38
Це з твоєю єдиною ізвіліною нічого не станеться. А кроти підставили сотні людей. Точно знали про результат ще догри.
+3
-4
Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 22:41
Можно подумать,что у этого Мухомора Віктор Бокасса что то в голове осталось,что напоминает мозг
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:55
Престаріла Бабурка з Дурки...)
0
-2
rivnenskyi (Рівне)
04.10.2020 в 22:20
Якась ракицька ситуація. Тести здають до матчу чи після? Якщо до, то чому футболісти грали? А якщо після, то який сенс в такому тесті? Хтось знає як воно відбувається?
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+5
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.10.2020 в 22:13
Фу, заразные бомжи... снять с чемпионата нах
Ответить
+5
-9
aleks68
04.10.2020 в 22:15
а тебя пи.... тупоголового повесить на рябине чтобы не гавкал
Ответить
+5
-2
Дыр0к0л (Лондон)
04.10.2020 в 22:16
Куяне, снять вас, дырявых надо!!!
Ответить
+7
-3
avatar
UA-Футбол (модератор)
04.10.2020 в 22:26
Ринатбандитыч (Santa Cruz ), заблокований
Ответить
+6
-3
Термит (Киев)
04.10.2020 в 22:10
Дали врачу по шоколадке, он им левый больничный выписал, чтоб себе статистику не портить с Германией и Испанией.
Ответить
+3
-2
aleks68
04.10.2020 в 22:18
дЫнамовские "звёзды" сыграют.всё равно ничего не светит.
Ответить
+3
-6
E.M.O.S.H. (Харьков)
04.10.2020 в 22:06
Пятов кашлял на всех во время матча. Особенно на судью.
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:21
Пятова приспати й спалити...))
Ответить
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 22:34
ну ты и ДУРА
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.10.2020 в 22:05
Так а чому не перед матчем з Десною оголосили? Хай би Десна скаргу подала - їх на небезпеку наразили...
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+9
-1
paramon7 (Запорожье)
04.10.2020 в 22:03
Спецом обнародовали после игры с Десной, чтоб играли Стёпа и Пятов. Кроты в своём хитрожопом стиле
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+8
-1
ts0y (Чернигов)
04.10.2020 в 21:59
Непонятно, тесты получили после матча с Десной..чего не до? еще неделька, максимум 2 и снова футбол лишь на симуляторе
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+7
-1


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