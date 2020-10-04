В Шахтере коронавирус. Степаненко и Пятов получили положительные тесты

Официальный сайт донецкого "Шахтера" сообщил, что в клубе обнаружен коронавирус.

Полузащитник Тарас Степаненко и голкипер Андрей Пятов, а также двое сотрудников персонала "горняков" получили положительные тесты.

"После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными.

Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - сообщает сайт ФК "Шахтер".