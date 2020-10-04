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Фантомный пенальти Колоса: ответственность должны разделить Копиевский и ассистент Высоцкий

Премьер-лига
(1 голосов)
Фантомный пенальти Колоса: ответственность должны разделить Копиевский и ассистент Высоцкий
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Эксперты нужны для разъяснения неочевидных, запутанных ситуаций, а когда все на поверхности – то экспертом может считаться каждый наблюдатель. Ситуация с матча "Колос" - "Мариуполь" – именно такая. Арбитры придумали пенальти за фол, который состоялся примерно в метре от штрафной площади команды гостей. И ответственность между собой должны разделить арбитр в поле Копиевский и ассистент Высоцкий.

- Фол был, но произошел он примерно за метр до штрафной площади. Копиевский посмотрел на Высоцкого, тот ему, думаю, подсказал, что нарушение было в штрафной зоне. По крайней мере, так можно судить, учитывая то, что ассистент стал на линию ворот, - пояснил Мирослав Ступар.

- Но всю ответственность сваливать только на ассистента неправильно. Копиевский отстал от эпизода – и это уже его вина. Если бы он находился в эпицентре событий, если бы прочитал эпизод, то видел бы, где произошло нарушение. Ассистент должен выручить коллегу, когда может, но главным все равно остается арбитр в поле, - пояснил эксперт.

Отметим, что с фантомного пенальти "Колос" забил победный в матче гол (1:0).

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В статье: ФК Мариуполь Мирослав Ступар Колос (Ковалевка) Виктор Копиевский
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Комментарии (8)
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usovvictor (Kharkov)
04.10.2020 в 23:15
...как же обидно, когда судья решает игру! Какая честная игра?, ...вопрос только у кого в этой игре. Честно, но мне вот как болельщику "такие" победы не нужны при всем уважении к Колосу. Толку, что он извинился, а что делать 11 -ти ребятам, которые пропотели это матч...
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MaksDnepr (Днепр)
04.10.2020 в 23:13
А ВАР что, не работал?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2020 в 23:03
вышли на матч в футболках "за честную игру"... и где же честь игроков колоса, которые видели, что нарушение было ДО штрафной?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 23:04
Чия би корова мичала. Кроти до 10 таких лівакив здобувають в чемпіонаті. 2 з них до речі проти Колоса були недавно.
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+1
-3
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
04.10.2020 в 22:58
Прошу болельщиков Колоса не приезжать в Мариуполь, будет ответка. На меня сегодня напали болельщики Колоса, когда я высказался о судействе.
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 23:03
Аби на тебе напали ти б вже не те що дурниці писати,а й дихати не міг...) Треба повертатися до суддівства в ЧУ зарубіжних суддів. як було в 00х.
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-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 22:53
А за руку у штрафному чорної Сови хто повинен розділити?
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Hanter44 (Baburka)
04.10.2020 в 22:45
Такой футбол нам не нужен!А такие судьи тем более.Хотя... Какие претензии могут быть к Колосу?
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