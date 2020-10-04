Фантомный пенальти Колоса: ответственность должны разделить Копиевский и ассистент Высоцкий

Эксперты нужны для разъяснения неочевидных, запутанных ситуаций, а когда все на поверхности – то экспертом может считаться каждый наблюдатель. Ситуация с матча "Колос" - "Мариуполь" – именно такая. Арбитры придумали пенальти за фол, который состоялся примерно в метре от штрафной площади команды гостей. И ответственность между собой должны разделить арбитр в поле Копиевский и ассистент Высоцкий.

- Фол был, но произошел он примерно за метр до штрафной площади. Копиевский посмотрел на Высоцкого, тот ему, думаю, подсказал, что нарушение было в штрафной зоне. По крайней мере, так можно судить, учитывая то, что ассистент стал на линию ворот, - пояснил Мирослав Ступар.

- Но всю ответственность сваливать только на ассистента неправильно. Копиевский отстал от эпизода – и это уже его вина. Если бы он находился в эпицентре событий, если бы прочитал эпизод, то видел бы, где произошло нарушение. Ассистент должен выручить коллегу, когда может, но главным все равно остается арбитр в поле, - пояснил эксперт.

Отметим, что с фантомного пенальти "Колос" забил победный в матче гол (1:0).

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