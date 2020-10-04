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Защитник Динамо Шабанов близок к переходу в Зарю
Клубы уже ведут переговоры по трансферу
Meta-ratings.com.ua сообщает, что "Заря" хочет подписать центрального защитника киевского "Динамо".
На радары луганчан попал Артем Шабанов. В трансфере 28-летнего игрока заинтересован лично главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.
Клубы находятся на стадии переговоров, вероятность данного перехода достаточно высокая.
В прошлом сезоне Шабанова сыграл 26 матчей в футболке "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. А в текущей кампании Артем ни разу не появился на поле в составе столичного клуба.
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Источник:Meta-ratings.com.ua
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 23:05
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Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 23:12
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