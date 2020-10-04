  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Динамо Шабанов близок к переходу в Зарю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо Шабанов близок к переходу в Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы уже ведут переговоры по трансферу

Защитник Динамо Шабанов близок к переходу в Зарю
Новина українською

Meta-ratings.com.ua сообщает, что "Заря" хочет подписать центрального защитника киевского "Динамо".

На радары луганчан попал Артем Шабанов. В трансфере 28-летнего игрока заинтересован лично главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Клубы находятся на стадии переговоров, вероятность данного перехода достаточно высокая.

В прошлом сезоне Шабанова сыграл 26 матчей в футболке "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. А в текущей кампании Артем ни разу не появился на поле в составе столичного клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) УПЛ Артем Шабанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings.com.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2020 в 23:05
Не розумію, це при тому що молодий Забарний часто помиляється.
Ответить
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
04.10.2020 в 23:12
Я тоже не розумію, враховуючи той факт, що Шабанов - повне дно і гравець нижче рівня Зорі.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...