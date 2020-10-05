Домашний и для Шахтера. Динамо украсило Олимпийский постерами с легендами клуба

По всему периметру стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве с внешней стороны чаши арены установлены большие плакаты с изображением легенд клуба " Динамо " 1970-1980-х годов.

Среди них Владимир Мунтян, Михаил Фоменко, Евгений Рудаков, Валерий Лобановский, Леонид Буряк, Олег Блохин, Виктор Колотов, Владимир Веремеев Валерий Зуев, Анатолий Коньков, Петр Слободян, Стефан Решко, Владимир Трошкин.

Притом НСК "Олимпийский" из-за оккупации Донецка войсками России, является домашним и для "Шахтера". Речь шла о том, что на этой арене "горняки" откроют свой офис. Однако на днях гендиректор стадиона Валентин Груздев опроверг эту информацию.

Баннеры с легендами "Динамо" раньше были и в подтрибунном помещении стадиона НСК "Олимпийский". Однако с тех пор, когда на арене домашние матчи начал играть "Шахтер" (с июня), плакаты сняли.