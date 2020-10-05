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Главный тренер Ингульца разочарован ничейным результатом и состоянием газона
Но не игрой
Сергей Лавриненко, наставник "
Хочу поблагодарить болельщиков, потому что каждого матча их становится на нашем стадионе все больше. Слышим их поддержку и очень благодарны за нее.
Относительно игры, то мы разочарованы, потому что в концовке не сумели дожать соперника. Он хорошо, организовано оборонялся, но, тем не менее, мы немного моментов создали, но они были - могли забить и выиграть эту игру.
В целом соперник огрызался, очень хорошо оборонялся, имел хорошие контратаки. Не было остроты продолжения, но соперник играл в меньшинстве. В целом мы разочарованы результатом, что не выиграли, но не разочарованы самоотдачей, желанием ребят. Когда проигрывали 0:1, сумели взять для себя очко. А каждый пункт - это важный шаг в нашем дебютном сезоне в УПЛ.
Лавриненко оценил состояние газона домашней арены "Ингульца" - после дождя футболистам трудно было продемонстрировать технические навыки.
Поле тяжелое, здесь оно очень мягкое. Накануне ночью прошел сильный дождь, ливень. Но это все одинаково повлияло на игроков обеих команд - падали и наши игроки, и футболисты "Миная". Дай Бог, Александр Григорьевич [Поворознюк] скорее достроит наш новый стадион - там поле будет еще качественнее.