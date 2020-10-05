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Главный тренер Ингульца разочарован ничейным результатом и состоянием газона

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не игрой

Главный тренер Ингульца разочарован ничейным результатом и состоянием газона
Новина українською

Сергей Лавриненко, наставник "Ингульца", прокомментировал домашнюю ничью 1:1 в 5 туре УПЛ с "Минаем".

Хочу поблагодарить болельщиков, потому что каждого матча их становится на нашем стадионе все больше. Слышим их поддержку и очень благодарны за нее.

Относительно игры, то мы разочарованы, потому что в концовке не сумели дожать соперника. Он хорошо, организовано оборонялся, но, тем не менее, мы немного моментов создали, но они были - могли забить и выиграть эту игру.

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В целом соперник огрызался, очень хорошо оборонялся, имел хорошие контратаки. Не было остроты продолжения, но соперник играл в меньшинстве. В целом мы разочарованы результатом, что не выиграли, но не разочарованы самоотдачей, желанием ребят. Когда проигрывали 0:1, сумели взять для себя очко. А каждый пункт - это важный шаг в нашем дебютном сезоне в УПЛ.

Лавриненко оценил состояние газона домашней арены "Ингульца" - после дождя футболистам трудно было продемонстрировать технические навыки.

Поле тяжелое, здесь оно очень мягкое. Накануне ночью прошел сильный дождь, ливень. Но это все одинаково повлияло на игроков обеих команд - падали и наши игроки, и футболисты "Миная". Дай Бог, Александр Григорьевич [Поворознюк] скорее достроит наш новый стадион - там поле будет еще качественнее.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (2)
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Мирослав (Львів)
05.10.2020 в 08:34
Хто ж винен, що у Поворознюка поля вміють готувати тільки до посадки бульби? Ви господарі, ви й відповідальні за якість поля.
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Ergevision (KR)
05.10.2020 в 09:39
Ну сильна злива - це така річ, що здатна зіпсувати будь-який газон і в будь-якому місці. Це ж тільки Львову так щастить, що його зливи оминають стороною. А про поля для посадки бульби - це, мабуть, був жарт? І тобі, мабуть, здалося, що дотепний? Ну нічого-нічого, інколи трапляється, що й не дуже розумні люди, в принципі, бувають непоганими людьми. Але далі жартуй краще в колі своєї родини, може, вони твою дотепність вище оцінять.
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