Главный тренер Ингульца разочарован ничейным результатом и состоянием газона

Сергей Лавриненко, наставник " Ингульца ", прокомментировал домашнюю ничью 1:1 в 5 туре УПЛ с "Минаем".

Хочу поблагодарить болельщиков, потому что каждого матча их становится на нашем стадионе все больше. Слышим их поддержку и очень благодарны за нее.

Относительно игры, то мы разочарованы, потому что в концовке не сумели дожать соперника. Он хорошо, организовано оборонялся, но, тем не менее, мы немного моментов создали, но они были - могли забить и выиграть эту игру.