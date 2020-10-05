Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В отличие от сборной. Ультрас Динамо обвинили Суркисов в том, что команда играет без зрителей
Хотя они сами на ее матчи и так отказались ходить
Ультрас киевского "
WBC отмечают, что вряд ли эпидемиологическая ситуация в столице как-то существенно изменится за это время.
Поэтому мы считаем, что вся вина за отсутствие зрителей на матчах "Динамо" в чемпионате лежит на руководстве клуба!
Метро работает, наземный транспорт, рестораны, кинотеатры и развлекательные заведения в столице также, а руководители клуба не сделали НИ ОДНОГО шага для того, чтобы болельщики смогли прийти на стадион.
Смотреть матчи могут только политики пророссийских партий и их приспешники из вип-лож. Такая позиция заставляет нас еще раз повторить, что братья Суркисы - позор для "Динамо", и пусть подобные надписи под стенами стадиона напоминают об этом постоянно!
Напомним, что накануне WBC отказались от поддержки команды во главе с Мирчей Луческу и инвесторами - братьями Григорием и Игорем Суркисом.