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В отличие от сборной. Ультрас Динамо обвинили Суркисов в том, что команда играет без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя они сами на ее матчи и так отказались ходить

В отличие от сборной. Ультрас Динамо обвинили Суркисов в том, что команда играет без зрителей
Новина українською

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club заметили, что команда провела очередной матч без зрителей. А уже через неделю на этом же стадионе национальная сборная проведет игру против Германии, и зрителей на стадион допустят.

WBC отмечают, что вряд ли эпидемиологическая ситуация в столице как-то существенно изменится за это время.

Поэтому мы считаем, что вся вина за отсутствие зрителей на матчах "Динамо" в чемпионате лежит на руководстве клуба!

Метро работает, наземный транспорт, рестораны, кинотеатры и развлекательные заведения в столице также, а руководители клуба не сделали НИ ОДНОГО шага для того, чтобы болельщики смогли прийти на стадион.

Смотреть матчи могут только политики пророссийских партий и их приспешники из вип-лож. Такая позиция заставляет нас еще раз повторить, что братья Суркисы - позор для "Динамо", и пусть подобные надписи под стенами стадиона напоминают об этом постоянно!

Напомним, что накануне WBC отказались от поддержки команды во главе с Мирчей Луческу и инвесторами - братьями Григорием и Игорем Суркисом.

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В статье: Игорь Суркис Украина Григорий Суркис ультрас Динамо (Киев) White Boys Club (WBC)
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Комментарии (2)
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Pein1986 (Алчевск)
05.10.2020 в 09:49
Лучше вообще без зрителей, чем с такими как эти.
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Гаринча (Киев)
05.10.2020 в 09:13
- Что там за шум на улице, Берримор?- Забастовка проституток, сэр.- И чего же они требуют, Берримор?- Повышения заработка, сэр.- Им действительно мало платят?- Да нет, сэр.- Так почему же все-таки они бастуют?Б..и, сэр!))
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