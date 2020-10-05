В отличие от сборной. Ультрас Динамо обвинили Суркисов в том, что команда играет без зрителей

Ультрас киевского " Динамо " White Boys Club заметили, что команда провела очередной матч без зрителей. А уже через неделю на этом же стадионе национальная сборная проведет игру против Германии, и зрителей на стадион допустят.

WBC отмечают, что вряд ли эпидемиологическая ситуация в столице как-то существенно изменится за это время.

Поэтому мы считаем, что вся вина за отсутствие зрителей на матчах "Динамо" в чемпионате лежит на руководстве клуба! Метро работает, наземный транспорт, рестораны, кинотеатры и развлекательные заведения в столице также, а руководители клуба не сделали НИ ОДНОГО шага для того, чтобы болельщики смогли прийти на стадион. Смотреть матчи могут только политики пророссийских партий и их приспешники из вип-лож. Такая позиция заставляет нас еще раз повторить, что братья Суркисы - позор для "Динамо", и пусть подобные надписи под стенами стадиона напоминают об этом постоянно!

Напомним, что накануне WBC отказались от поддержки команды во главе с Мирчей Луческу и инвесторами - братьями Григорием и Игорем Суркисом.