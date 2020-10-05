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Костышин о матче с Мариуполем: Никогда ни у кого из тренеров не было 4 вынужденных замены

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый тайм

Костышин о матче с Мариуполем: Никогда ни у кого из тренеров не было 4 вынужденных замены
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал итог матча 5-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0).

Игра, как и ожидалось, тяжелая. Тем более, она стала более сложной, когда нам пришлось делать 4 вынужденные замены. Впервые такое вижу, когда в первом тайме три человека попросили замены, еще один - в перерыве попросил замену. Но ничего - справились: те, кто вышел на поле, не подвели. Значит, у нас есть команда и хороший подбор футболистов. Победа на характере.

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Во втором тайме у нас было преимущество, много моментов создали. Хотелось бы с игры забивать, а не с пенальти. По тому, как развивалась игра, это большой опыт для тренеров. Может, ни у кого из тренеров раньше не было четырех вынужденных замены за 45 минут.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Мариуполь
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Источник:
Колос

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
05.10.2020 в 09:30
Победа на характере??? Не гони. Победа на характерном пенале. Левом, левом ... оно ж потом аукнется...
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