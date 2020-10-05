Костышин о матче с Мариуполем: Никогда ни у кого из тренеров не было 4 вынужденных замены

Главный тренер " Колоса " Руслан Костышин прокомментировал итог матча 5-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0).

Игра, как и ожидалось, тяжелая. Тем более, она стала более сложной, когда нам пришлось делать 4 вынужденные замены. Впервые такое вижу, когда в первом тайме три человека попросили замены, еще один - в перерыве попросил замену. Но ничего - справились: те, кто вышел на поле, не подвели. Значит, у нас есть команда и хороший подбор футболистов. Победа на характере.