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Костышин о матче с Мариуполем: Никогда ни у кого из тренеров не было 4 вынужденных замены
Первый тайм
Главный тренер "
Игра, как и ожидалось, тяжелая. Тем более, она стала более сложной, когда нам пришлось делать 4 вынужденные замены. Впервые такое вижу, когда в первом тайме три человека попросили замены, еще один - в перерыве попросил замену. Но ничего - справились: те, кто вышел на поле, не подвели. Значит, у нас есть команда и хороший подбор футболистов. Победа на характере.
Во втором тайме у нас было преимущество, много моментов создали. Хотелось бы с игры забивать, а не с пенальти. По тому, как развивалась игра, это большой опыт для тренеров. Может, ни у кого из тренеров раньше не было четырех вынужденных замены за 45 минут.