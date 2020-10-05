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Колос - Мариуполь 1:0. Обзор матча, видео гола
Сомнительная победа ковалевцев
После этой победы "Колос" занимает третье место в турнирной таблице с 10 очками после 5 матчей.
"Мариуполь" же на 7 месте с 7 пунктами.
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4 октября. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" - "Мариуполь" 1:0
Гол: Ореховский 90 + 6 пен.
"Колос": Волынец - Кравченко, Гавриш (Черноморец 46), Петров, Новак (Ореховский 25), Емец - Смирный (Костышин 19), Милько, Богданов, Антюх (Ильин 7) - Лысенко
Тренер: Руслан Костышин
"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Сагуткин 79), Стасюк - Чех - Горбунов, Мишнев, Бондаренко, Топалов - сикан (Кулаков 59)
Тренер: Остап Маркевич
Видеообзор поединка