Колос - Мариуполь 1:0. Обзор матча, видео гола

После этой победы "Колос" занимает третье место в турнирной таблице с 10 очками после 5 матчей.

"Мариуполь" же на 7 месте с 7 пунктами.

Чемпионат Украины. Favbet лига. пятый тур

4 октября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Мариуполь" 1:0

Гол: Ореховский 90 + 6 пен.

"Колос": Волынец - Кравченко, Гавриш (Черноморец 46), Петров, Новак (Ореховский 25), Емец - Смирный (Костышин 19), Милько, Богданов, Антюх (Ильин 7) - Лысенко

Тренер: Руслан Костышин

"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Сагуткин 79), Стасюк - Чех - Горбунов, Мишнев, Бондаренко, Топалов - сикан (Кулаков 59)

Тренер: Остап Маркевич

Видеообзор поединка