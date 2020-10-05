Атакующий хавбек Десны стал лучшим игроком 5 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига по итогам опроса специалистов, входящих в ее экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура Лиги.

В состав экспертного совета на этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал полузащитник " Десны " Алексей Гуцуляк, который в матче с "Шахтером" сделал две результативные передачи.

Он опередил одноклубника Андрея Тотовицкого, Шахаба ("Олимпик") и Сергея Булецу ("Днепр-1").