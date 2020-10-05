Символическая сборная пятого тура УПЛ по версии UA-Футбол

Неоднозначным получился пятый тур УПЛ, и "Шахтер", и "Динамо" показали довольно бледную игру, и представителей грандов нет в этой сборной. Тем не менее, каждый матч получился боевым, напряженным, результативным – в среднем 2,57 забитых гола. По игре тур бескомпромиссный, хоть и пять ничьих в семи противостояниях. Шесть красных карточек в четырех первых встречах, если бы так пошло и дальше, нам не из кого было бы выбирать лучших.

ВРАТАРЬ

Никита Шевченко ("Заря" Луганск).

Четыре сейва на счету Шевченко, отбил он и удар Вербича, только со второй попытки на добивании словенец отправил мяч в сетку. Голкипер "Зари" не позволил больше киевлянам забить, уверенно контролировал многочисленные навесы в штрафную, помогал и руководил защитой. Стоит отметить, что защитная линия "бело-черных" во главе с Шевченко показала игру близкую к идеальной.

ЗАЩИТА

Виталий Вернидуб ("Заря" Луганск).

В обороне луганчанам пришлось отбиваться большую часть игрового времени, серьезное давление было в штрафной "Зари", великолепно справился со своими обязанностями Вернидуб. На опережении классно действовал Виталий, а его дуэль с Де Пеной стала знаковой в матче. Желтую заработал себе в пассив центрбек, но не дал развернуться уругвайцу.

Кирилл Петров ("Колос" Коваливка).

В первом тайме, когда мариупольцы больше атаковали, Петров часто был заметен в своей штрафной площади, разряжая обстановку. А потом, когда "Колос" принялся штурмовать ворота гостей, опытный игрок помогал разгонять атаки и уже видно его было в штрафной соперника. мог стать героем встречи Петров, но после его удара головой перекладина спасла азовчан.

Игорь Пердута ("Ворскла" Полтава).

Уже на пятой минуте встречи с "Днепром-1" Кулач должен был забивать гол после паса Пердуты. Игорь в невероятной настойчивостью обыгрывал соперников и выдавал хорошие передачи партнерам – на 42-й минуте Кулач все же воспользовался пасом защитника. И это при том, что в обороне ни одной ошибки Пердута не совершил. Плюс Цуриков заработал на нем вторую желтую карточку.

Орест Лебеденко ("Олимпик" Донецк).

Фланговые проходы Лебеденко и его прострелы в штрафную стали его визитной карточкой. На первый взгляд все просто, но на счет реактивной скорости и хорошо поставленному пасу защитникам сложно справиться или остановить рывок латераля. "Александрия" не смогла его остановить, Лебеденко раз за разом создавал неприятности в обороне соперника.

ПОЛУЗАЩИТА

Ибрахим Кане ("Ворскла" Полтава).

Второй мяч забил Кане днепрянам и этот гол вполне мог стать решающим. Значительно добавил Ибрахим во втором тайме, "Ворскла" перехватила инициативу и выделялся у полтавчан именно этот игрок, как своеобразный мотор команды. Было много борьбы в игре, желтую заработал Кане, однако не уступал физически более крепким оппонентам.

Игорь Когут (СК "Днепр-1").

Голевая передача у Когута во встрече с полтавчанами, а также в центре поля хавбек выглядел очень хорошо. Его противостояния со Скляром и Пуцлиным стали показательными. Днепряне доминировали в определенные периоды встречи, и это превосходство было связанно с активными действиями Когута.

Бенито ("Олимпик" Донецк).

Четвертый матч провел Бенито за "Олимпик" (или полное его имя - Олабиран Блессинг Муйива), показав, что не только полностью освоился в донецкой команде, но и стал одним из лидеров. Первый гол "олимпийцы" забили после его удара, Шахаб добил мяч в сетку. Пенальти заработал нигерийский легионер, часто пробивал по воротам и создал множество проблем александрийцам.

Андрей Тотовицкий ("Десна" Чернигов).

Со своей бывшей командой, с которой после нескольких попыток так и не сложились отношения, Тотовицкий выложился на все 100%. Получались у Андрея удары из сложных положений, хорошие пасы и развития опасных атак. Конечно, в штрафной был заметен хавбек, как приз за старания – забитый гол.

Алексей Гуцуляк ("Десна" Чернигов).

Первый гол "северяне" забили после классных индивидуальных действий Гуцуляка. Затем он помог отличиться Мостовому, постоянно брал игру на себя и стал самым активным во встрече. UA-Футбол выбрал Гуцуляка героем дня, а экспертный совет УПЛ назвал его лучшим игроком тура. Сложно спорить с этими решениями.

НАПАДЕНИЕ

Владимир Лысенко ("Колос" Коваливка).

Вторую молодость переживает Лысенко в "Колосе". По сравнению с периодами в "Десне" и "Олимпике", в коваливский команде форвард незаменим и невероятно полезен. Да, сказывается старая болезнь Владимира – невысокая реализация моментов, однако за счет умения выиграть позицию, ворваться в свободную зону, взять игру на себя, Лысенко постоянно угрожал воротам "Мариуполя", у обороны азовчане от этих действий могло закружиться в голове.

ТРЕНЕР

Александр Рябоконь ("Десна" Чернигов).

Первая ничья "Десны" во встречах с "Шахтером", более того, могли одержать победу черниговцы, немного не хватило опыты и хладнокровия. Однако, Рябоконь великолепно подготовил своих подопечных и изучил слабости соперника. Примечательно, что не закрывалась в обороне "Десна", отвечала атакой на атаку, выглядела смело и даже по-хорошему дерзко.