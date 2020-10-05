Игорь Климовский стал лучшим тренером 5 тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу объявило наставника " Олимпика " Игоря Климовского лучшим тренером 5 тура УПЛ после победы над "Александрией" 3:2.

Пять из семи матчей отчетного тура не определили победителя. Несмотря на напряженность борьбы, а также хорошую результативность (18 голов - 5,7 в среднем за игру), большинства команд не хватило определенных качеств для победы. А вот "Олимпик" сумел переиграть александрийцев, проявил в игре против сильного оппонента и хорошую реализацию, и яркую атакующую направленность, и умение сплотиться.

По сравнению с проигранным матчем против "Шахтера", тренерский штаб провел лишь одну замену - Цимбалюка в середине поля заменил Завийский, и выход инсайда вместо более сосредоточенного на отборе полузащитника показал переход на более атакующую игру.

Против "Александрии" донецкий клуб задействовал привычную для себя схему 4-1-4-1, в которой особую роль волнореза - уравновешивателя тактических построений играл Бабенко, а инсайды Политыло и Завийский активно поддерживали вингеров и форварда, создавая численное превосходство во время атак на финальную треть поля. «Олимпик» эффективно задействовал фланги, дежурил темпоритмом игры, вот только во второй половине при количественной большинства фрагментами терял управляемость.

Ввиду наличия в календаре команды матчей против грандов, ей трудно удерживать абсолютную стабильность выступлений. Но есть интересное обстоятельство: после показательного разгрома от команды Луческу, «Олимпик» не терял очков в домашних играх, забивает стабильно по три мяча. Бесспорно, учитывают и тот факт, что дончане не сыграли свой кубковый матч из-за коронавирусной вспышки у соперников, поэтому было больше времени на подготовку к туру, чем у александрийцев.