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Наставник Олимпика: Мы полностью переиграли Александрию

Премьер-лига
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Но расслабились, когда остались в большинстве

Наставник Олимпика: Мы полностью переиграли Александрию
Новина українською

Игорь Климовский, наставник "Олимпика", подытожил победу его команды в поединке с "Александрией" 3:2.

Победа есть победа! Мы получили три важных очка. Считаю, что мы вполне переиграли соперника, забили три гола. Затем остались в большинстве ...Очень странно, но когда у наших соперников кого удаляют, мы расслабляемся. Будем разговаривать об этом с ребятами.

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Во втором тайме мы пропустили два гола ...Как бы там ни было, мы выиграли и это главное. Мы разобрали соперника, изучили, как играет "Александрия", и у нас получилось воплотить все задуманное.

Судейство? Все голы, что мы забили - абсолютно чистые, удаление - тоже по делу - прыжок был. Поэтому не понимаю, какие могут быть претензии к арбитру. Сочувствую команде-сопернику в связи с их ситуацией с больными игроками, но от нас это никак не зависит. Мы были сильнее "Александрии" в этот раз.

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Александрия УПЛ Игорь Климовский
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Источник:
Олімпік

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