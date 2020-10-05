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После матча с Колосом Остап Маркевич забеспокоился о психологии своих игроков

Премьер-лига
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Проиграли из-за очень сомнительного пенальти

После матча с Колосом Остап Маркевич забеспокоился о психологии своих игроков
Новина українською

В 5-м туре УПЛ "азовцы" на выезде уступили "Колосу 0:1. После матча наставник команды Остап Маркевич дал комментарий.

Вышла боевая игра двух боевитых и хорошо организованных команд. Было много борьбы, столкновений, верховых единоборств.

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Возможно, конструктива не было. Но для такой игры это нормально, так как обе команды очень агрессивно защищались. Особенно при игре один в один. Очень сложно что-то творить. Поэтому много было длинных передач, передач за спину, затем - подборы и борьба.

Хочу поблагодарить команду за то, что ребята проявили характер. У нас были проблемы с составом - в запасе у нас были молодые ребята, которым по 17-18 лет. Наверное, неправильно было бросать их в такую ​​«мясорубку». Можно было сломать их психологию. Получилось, как получилось.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Колос (Ковалевка) Остап Маркевич
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Источник:
Маріуполь

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