После матча с Колосом Остап Маркевич забеспокоился о психологии своих игроков

В 5-м туре УПЛ " азовцы " на выезде уступили "Колосу 0:1. После матча наставник команды Остап Маркевич дал комментарий.

Возможно, конструктива не было. Но для такой игры это нормально, так как обе команды очень агрессивно защищались. Особенно при игре один в один. Очень сложно что-то творить. Поэтому много было длинных передач, передач за спину, затем - подборы и борьба.

Хочу поблагодарить команду за то, что ребята проявили характер. У нас были проблемы с составом - в запасе у нас были молодые ребята, которым по 17-18 лет. Наверное, неправильно было бросать их в такую ​​«мясорубку». Можно было сломать их психологию. Получилось, как получилось.