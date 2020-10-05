Шахтер стал еще менее донецким. Севидов: Ателькин единственный спросил, чем мне помочь

Украинский тренер и футбольный эксперт Александр Севидов рассказал о значении потери для украинского футбола смерть Сергея Ателькина - экс-футболиста " Шахтера " и национальной сборной Украины, а до недавнего времени футбольного скаута.

Со смертью Сергея Ателькина "Шахтер" стал еще менее донецким. Таких людей на самом деле не так уж и много: людей, которые были настолько преданы этому клубу. Во многом себе отказали ради работы в донецком "Шахтере".

В этой ситуации, когда на меня упала лавина негатива из Дома футбола , он единственный, кто позвонил и сказал: "Друг, чем я могу помочь? Давай я брошу клич в соцсетях. Ты стольким футболистам помог раскрыться, думаю, тебе помогут" . Я ответил, что давай подождем официального решения. Он с моим помощником Александром Мартюком одноклассники, которые много лет бок о бок. Сколько мы не приезжали в Киев, все время виделись с Сергеем. Но, к сожалению, так рано люди идут. Жаль.

Этот парень еще играл у меня в донецком "Металлурге". К сожалению, из того состава, который был бронзовым призером, два человека уже нет: Сергея Ателькина и Сергея Закарлюки. Царство небесное этим ребятам. Двум мужчинам. Это большая потеря для украинского футбола.