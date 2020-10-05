Ощипанные идолы, или Начинаем бег на месте! Акценты зрителя на играх 5-го тура УПЛ

Тур был знаменателен рекордным количеством ничьих – пять из семи возможных. На мой взгляд, тут будет уместно вспомнить строки из песни Владимира Высоцкого (не того, что был ассистентом арбитра в Ковалевке):

Не страшны дурные вести — начинаем бег на месте,

В выигрыше даже начинающий.

Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих —

Бег на месте общепримиряющий!

Вторая характерная черта тура – очки потеряли и "Динамо", и "Шахтер". А такое случается нечасто. Впрочем, так было раньше, а в этом сезоне подобный синхрон имеем уже второй раз в пяти турах. Еще разок, и наших извечных болельщицких идолов можно будет назвать изрядно ощипанными. Хотя "Шахтер", пожалуй, уже можно – с тремя ничьими в пяти матчах.

Динамо – Заря 1:1

Днепр – Ворскла 2:2

Колос – Мариуполь 1:0

Десна – Шахтер 2:2

Олимпик – Александрия 3:2

Ингулец – Минай 1:1

Рух – Львов 0:0

Зрелищность. Самой смотрибельной в туре стала игра в Чернигове – с чертову дюжину по-настоящему ярких эпизодов и под десяток тех, что я бы однозначно числил в голевых.

В тройку лучших включил бы поединки "Олимпика" с "Александрией" и "Колоса" с "Мариуполем", несмотря на то, что в последнем было забито аж на четыре гола меньше.

Худшим стало львовское дерби с пятью фрагментами игры, достойными упоминания, и лишь двумя очевидно голевыми моментами. Относительно недалеко ушли от него "Ингулец" с "Минаем". Подчеркну, что в этих двух матчах играли три пришельца из Первой лиги плюс явный аутсайдер. Как пелось в древнем мультике: "Предчувствия его не обманули".

Интрига. Лишь в одной игре все стало ясно еще перед перерывом, когда Зотько сделал счет в пользу "Олимпика" крупным. Последовавшее тотчас за этим удаление Банады лишь усугубило ситуацию. В остальных поединках интрига, что называется, рулила.

Перович мог принести победу "Заре" еще на 78-й минуте. Соломон – "Шахтеру" - на 82-й. Кравчук едва не стал виновником поражения "Львова" на 89-й. Вот где было бы обидно: ведь это был единственный шанс "Руха" за весь матч, а тут тебе такой "самострел"!

Штрафной удар Сакива мог стать победным для "Миная" уже в компенсированное время. Еще позже Булеца спас "Днепр" от поражения. А Ориховский осчастливил Ковалевку перед самым финальным свистком. О, сюжетец!

Логика. Наиболее закономерным по игре (читай: по соотношению голевых моментов) сочту счет 2:2 в Чернигове. Примерно на него "Десна" с "Шахтером" и "наиграли". Заслужили свою ничью и "Днепр" с "Ворсклой", возможно, менее результативную.

Меньше голов могло быть и у "Олимпика" с "Александрией", но минимальная победа хозяев поля вполне закономерна. Как и такой же успех "Колоса", который, на пару с "Мариуполем", могли бы забивать и побольше.

По моему, как всегда, личному мнению, "Динамо" и "Ингулец" имели небольшой перевес над соперниками в голевых моментах, и на свой гол "наиграли" как-то очевиднее. Ну и, полагаю, что "Львов" все же имел достаточные основания для того, чтобы отпраздновать победу над "Рухом".

Судейство. На связи мой зарубежный консультант.

"Днепр" - "Ворскла". Удаления Цурикова и Скляра за второе предупреждение, при счете 1:2. "Карточки были необязательные, но вполне кошерные. Оба раза коленом в бедро сзади, без шансов сыграть в мяч. Вполне себе желтая. А главное – одинаковые".

"Рух" - "Львов". Удаление Парамонова на 33-й минуте: "Без вопросов, только потому что вратарь вышел из ворот, и, условно, любым касанием нападающий мог создавать голевой момент". Неудаление Мысыка на 52-й минуте: "Как сказал комментатор: друга червона - це занадто. Хотя 75 на 25 в пользу второй желтой, конечно".

"Ингулец" - "Минай". Удаление Пиняшко, при 1:1. "Даже говорить не о чем. И само нарушение тянет, и тактический фол".

"Олимпик" - "Александрия". Пенальти в ворота "Александрии", при 2:0. "Категорически не согласен. Рука прижата к корпусу, расстояние минимальное. Я считаю, что ошибка". Удаление Банады, при 3:0. "Без вопросов: ударил лежащего ногой в живот".

"Десна" - "Шахтер". Не назначенный пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой Тайсона, при 2:1. "Ну, основания были. В Англии это безусловный пенальти, с ВАРом".

Такое обилие моих вопросов породил традиционный непрофессионализм наших телекомментаторов, в большинстве из этих случаев наводивших тень на плетень, раздувая нездоровый интерес к заурядным фрагментам игры. А мы ведь с вами зрители, жуем потом всю эту хурму и глотаем…

Итак, по факту мы имеем не поставленную Пасхалом "точку", которая могла прибавить два очка в копилку "Десны" и стоить поражения "Шахтеру". А также "левый" пенальти Козыряцкого в ворота "Александрии" - на самом деле, решающий гол в матче. Как с точки зрения итогового счета, так и в смысле сценария игры: отыграть три мяча было уже практически нереально.

Ну и естественно, ошибка Копиевского в компании с тем самым Высоцким (не автором песни про бег на месте). Вопиющая, в том плане, что была допущена на последней минуте матча и совершенно точно определила его результат. Очевидный для всех нас ляпсус, не нуждающийся в комментариях профи.

Везение. Роль ангела-хранителя "Мариуполя" решительно и бесповоротно взяла на себя перекладина его ворот во втором тайме. Вскоре после перерыва в нее пробил Лысенко, двадцать минут спустя – ровно посередке – туда же угодил Петров, и через такой же промежуток времени – на 90-й минуте – Гальчук перевел в нее мяч после углового удара Богданова.

И, казалось бы, оставь надежду, всяк сюда попавший. Но козыри в этой игре с Фортуной оказались на руках у Фемиды, а она приняла сторону "Колоса".

Вот уж кому конкретно повезло, так это "Олимпику". Шахаб открыл счет в дебюте матча, после того как мяч комфортно отскочил к нему от соперника. Удвоил счет в середине первого тайма и вовсе тандем соперников: Стецьков – Бабогло. Ну, а про третий гол с пенальти под занавес тайма уже было сказано выше. Тут Фемида как раз шла об руку с Фортуной.

Ну и, пожалуй, сочтем за везение тот факт, что игрок "Львова" Кравчук таки не "самоубился" на исходе дерби, чем принес бы победу "Руху". Ведь несчастье было так близко…

Личности. Если говорить о тех, кто запомнился регулярнее других, то для меня это, в первую очередь, черниговец Тотовицкий. В тройку включил бы ковалевцев Лысенко и Богданова.

Если – о тех, кто был эффективнее, то мне первым приходит на память Задерака. Выйдя на замену, он, так или иначе, принял участие в обоих забитых мячах "Александрии". За себя скажут два ассиста Гуцуляка из "Десны". В обоих голах "Ворсклы" поучаствовал и удаленный под занавесочку Кане – мухи отдельно, а котлеты отдельно.

Среди вратарей больше всех впечатлил Шевченко из "Зари". После него назову мариупольца Гальчука. А третьим, как ни парадоксально для скупого на события матча, Бандуру из "Руха" - вот, запомнился и все тут.

Симпатии. Представьте себе, моим зрительским фаворитом тура станет "Колос" (причем, уже второй раз). Команда Костышина как-то чаще других играла в то, что я называю футболом. И это при четырех вынужденных заменах!

Понравился и "Олимпик", при всем при том, о чем шла речь выше. Главное – то, что он развлек меня, как зрителя. Правда, только в первом тайме. Все-таки справедливо вышло, что именно эти две команды в туре выиграли.

Откровенно хороша была "Десна". "Шахтер", возможно, и превзошел ее в моментах – самую малость, но с него и спрос по гамбургскому счету, уж извините.

Хуже всех смотрелся "Рух". И не только после удаления: до него он уже уступал по моментам – 0:2. А свой единственный шанс получил в концовке поединка, да и тот – не без участия соперника.

Таблица. Тут все просто. "Колос" ворвался в первую тройку, и отстает от лидеров лишь на очко. "Олимпик" уже в шестерке, имея еще на очко меньше. Остальных примирил тотальный бег на месте. А проигравшие "Мариуполь" с "Александрией" благополучно почивают в "золотой середине".

Анонсы. Волею таблицы, центральным матчем 6-го тура станет встреча "Олимпика" с "Ворсклой". Обе команды не случайно идут в группе лидеров, обе из одной весовой категории, и эта вывеска интригует.

Вторым назову матч "Заря" – "Колос". Команде Скрипника, со скрипом начавшей сезон, нужно догонять первую шестерку, но селяне доказали не раз и не два, что могут обломать зубья в УПЛ кому хошь.

Третьим по степени интереса для меня является областное дерби: "Александрия" - "Ингулец". Особенно в свете обещанного президентом клуба гостей реванша за поражение в Кубке.

Наши ощипанные идолы, по идее, не должны испытать проблем в играх с аутсайдерами. Если, конечно, матч с участием "Шахтера" вообще состоится.

"Мариуполю" весьма кстати придется пауза в чемпионате, чтобы перевести дух от своей беспримерной одиссеи по городам и весям Украины. "Минай" традиционно упрется против него дома.

Ну и "Десна" навскидку явно сильнее "Днепра". Но кто его знает, какие там пойдут расклады через две недели, и что придумает Йовичевич…

А пока все внимание – сборной. Которая впервые в своей истории проведет в течение недели три матча кряду с топ-командами. Впервые – имея в своем составе больше "легионеров", нежели игроков УПЛ. И, вполне вероятно, впервые – без единого игрока "Шахтера". Какую историю они нам напишут? Все приготовились ругать игроков и критиковать тренера почем зазря?

Хай щастить…