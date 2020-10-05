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Заря подписала иранского нападающего Фенербахче
Аллахьяр Сайяд уже завялен луганчанами на сезон
Луганская "
Официально клуб о контракте еще не объявил, однако футболист уже заявлен луганчанами на официальном сайте УПЛ.
Ранее СМИ сообщали о том, что "Заря" арендует игрока на 1,5 года с правом выкупа.
Отметим, что футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.
Сайяд стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспоре" (11 матчей - 1 гол).