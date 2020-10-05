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Заря подписала иранского нападающего Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Аллахьяр Сайяд уже завялен луганчанами на сезон

Заря подписала иранского нападающего Фенербахче
Новина українською

Луганская "Заря" подписала иранского нападающего "Фенербахче" Аллахьяра Сайядманеша.

Официально клуб о контракте еще не объявил, однако футболист уже заявлен луганчанами на официальном сайте УПЛ.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Заря" арендует игрока на 1,5 года с правом выкупа.

Отметим, что футболист является центрфорвардом, но может сыграть на позиции вингера (атакующего флангового хавбека) любого фланга.

Сайяд стал игроком "Фенербахче" летом прошлого года. Но за команду сыграл лишь 3 матча, а прошлый сезон провел в аренде в "Истанбулспоре" (11 матчей - 1 гол).

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Алаххьяр Сайадманеш
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Комментарии (7)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.10.2020 в 17:36
А что напишут на футболке?)
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0
0
royalstas (Вінниця)
05.10.2020 в 16:48
Щооооооо це взагалі можливо прочитати?))))
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.10.2020 в 16:40
не выглядит счастливым
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
05.10.2020 в 16:33
Заря1, что это?
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 16:23
Сумна статистика у цього форварда. Є ж Перович подібного мабуть класу. А ще найкращий бомбардир ЧУ 2006-07 Гладкий.
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0
0
Impressed (Украина)
05.10.2020 в 16:21
у Зари всегда были хорошие напы, на которых они норм зарабатывали
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
05.10.2020 в 16:19
Это наша месть всем "комментатором" на ТВ :)
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+2
-2


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