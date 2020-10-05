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Заря хочет арендовать Шабанова, Динамо настаивает на полноценном трансфере

Премьер-лига
(1 голосов)

Все решится в ближайшие часы

Заря хочет арендовать Шабанова, Динамо настаивает на полноценном трансфере
Новина українською

Не так давно украинские СМИ распространили информацию о том, что "Заря" близка к подписанию защитника "Динамо" Артема Шабанова.

Условия перехода игрока не сообщались, но теперь стали известны некоторые детали возможного трансфера.

По информации телеграм-канала "Динамо Киев Inside", вероятность перехода "Шабанова" в "Зарю" действительно высока.

Загвоздка в возможном переходе заключается лишь в одном. "Динамо" хочет полноценный трансфер, луганчане же, которым нужен толковый центрбек, настаивают на аренде.

Впрочем, источник говорит, что переход все же может состояться. На полноценных условиях.

Напомним, что в прошлом сезоне Шабанова сыграл 26 матчей в футболке "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. А в текущей кампании Артем ни разу не появился на поле в составе столичного клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.10.2020 в 17:44
Для Зари отличный игрок
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Alex Sunchez
05.10.2020 в 17:16
10 млн и ни шекелем меньше. (С) Суркис.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
05.10.2020 в 17:29
*гривень
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0
0


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