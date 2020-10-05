Заря хочет арендовать Шабанова, Динамо настаивает на полноценном трансфере

Не так давно украинские СМИ распространили информацию о том, что "Заря" близка к подписанию защитника "Динамо" Артема Шабанова .

Условия перехода игрока не сообщались, но теперь стали известны некоторые детали возможного трансфера.

По информации телеграм-канала "Динамо Киев Inside", вероятность перехода "Шабанова" в "Зарю" действительно высока.

Загвоздка в возможном переходе заключается лишь в одном. "Динамо" хочет полноценный трансфер, луганчане же, которым нужен толковый центрбек, настаивают на аренде.

Впрочем, источник говорит, что переход все же может состояться. На полноценных условиях.

Напомним, что в прошлом сезоне Шабанова сыграл 26 матчей в футболке "Динамо", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. А в текущей кампании Артем ни разу не появился на поле в составе столичного клуба.