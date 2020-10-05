Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер Белуце на паузе. Луческу побывал в Бухаресте для разговора с игроком
вопрос подвис
Главный тренер "
Известно, что переговоры при участии агента Аркадия Запорожану были длинные и тяжелые, но договориться, как сообщает Шах и Шах, не удалось. Белуце пока присоединился к сборной Румынии, а вопрос перехода в киевское "Динамо" зависло.
Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде Гааги с чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".