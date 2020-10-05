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Трансфер Белуце на паузе. Луческу побывал в Бухаресте для разговора с игроком

Премьер-лига
(1 голосов)

вопрос подвис

Трансфер Белуце на паузе. Луческу побывал в Бухаресте для разговора с игроком
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу вчера побывал в столице Румынии Бухаресте для личной встречи с опорным хавбеком (центральным защитником) английского Брайтона Тодором Белуце, информируют румынские СМИ.

Известно, что переговоры при участии агента Аркадия Запорожану были длинные и тяжелые, но договориться, как сообщает Шах и Шах, не удалось. Белуце пока присоединился к сборной Румынии, а вопрос перехода в киевское "Динамо" зависло.

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде Гааги с чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".

Трансфер Белуце на паузе. Луческу побывал в Бухаресте для разговора с игроком - изображение 1

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Аркадий Запорожану Тудор Белуце
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Источник:
Шах і Шах

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Комментарии (2)
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ДВ (Одесса)
05.10.2020 в 17:02
Если этот румын не хочет играть в ЛЧ то пускай идёт на куй
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_abel_
05.10.2020 в 17:42
хоче грошей, а не ЛЧ(
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