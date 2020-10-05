Трансфер Белуце на паузе. Луческу побывал в Бухаресте для разговора с игроком

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу вчера побывал в столице Румынии Бухаресте для личной встречи с опорным хавбеком (центральным защитником) английского Брайтона Тодором Белуце, информируют румынские СМИ.

Известно, что переговоры при участии агента Аркадия Запорожану были длинные и тяжелые, но договориться, как сообщает Шах и Шах, не удалось. Белуце пока присоединился к сборной Румынии, а вопрос перехода в киевское "Динамо" зависло.

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде Гааги с чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".