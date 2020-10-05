Эксперт: В Динамо понимают - поменяться футболками с Месси и Роналду - это здорово. А как играть против них?

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол подвел итог матча 5-го тура УПЛ Динамо – Заря 1:1.

"Выход один на один де Пены, когда Никита Шевченко спас ворота "Зари", и несколько полуопасных моментов у ворот "Динамо" - больше и обозначить нечего. Но, во-первых, было видно, что киевляне уставшие. Хоть Луческу и пытается сделать ротацию. С одной стороны - надо делать ротацию, с другой - нужно не терять очки. Эта ротация может привести к тому, что потом не успеешь догнать поезд в чемпионате Украины.

Это особенно заметно было по Шапаренко, который очень много ошибался в простых ситуациях, не свойственных ему. На мой взгляд только усталость и ничего больше. Ну, а если резюмировать игру до пропущенного мяча "Динамо", после чего они начали немножко утюжить "Зарю", это были две команды, которые не показывали свой футбол, а старались не дать показать свой футбол сопернику.

На мой взгляд немного побаиваются киевское "Динамо" - это хороший звоночек для болельщиков команды. Но и само "Динамо" побоялось раскрываться перед быстрыми игроками "Зари". Поэтому такой и не очень яркий футбол получился.

Показатель для меня - в завершающей стадии "Зари" обычно находится по три-четыре игрока в штрафной площади соперника. Сегодня один, максимум два, игрока. Это говорит о том, что игра была очень-очень осторожная. Обе команды боялись проиграть, но Киеву пришлось включать обороты, когда уже запахло поражением. И, в принципе, в последствии где-то ещё немного невезение - результат мог бы и в лучшую сторону сложиться.

Меня расстраивает очень далёкая от оптимальной форма Цыганкова. Виктор ещё несколько лет назад был лидером "Динамо", а сейчас это бледная тень того Цыганкова, которого мы видели. То ли виной травмы, то ли какие-то другие причины. Но очень хочется, чтобы Цыганков как можно быстрее набрал форму. Мы знаем: Коноплянка выпал на достаточно долгий срок, да и Марлос, наверное, уже не в том состоянии, чтобы вытягивать самому игры. Поэтому именно на таких ребят, как Цыганков, ложится большая ответственность. Но, к сожалению, он показал, что ещё далёк от своей оптимальной формы.

Вы заметили: всегда улыбающийся на поле де Пена и вообще практически не разговаривающий на футбольном поле Караваев - так много эмоций, которые мешают хорошему футболу: жёсткость, нервозность. Апеллирование к Фаворову. Хорошо ещё, что Денис флегмат и не отвечал им. Наверное, когда гаснет свет с его бородой на него страшно смотреть, а так он выглядит добряком на поле. Но на мой взгляд это напряжение, которое создаётся вокруг таких матчей или после жеребьёвки. Все понимают: хорошо футболками поменяться с Месси и Роналду - это здорово. А как играть против них?

Это напряжение, на мой взгляд, мешало обеим командам. Потому что и "Заря" играла не в тот футбол, который она может. Есть понятие "брак в передачах". Но скорость никуда не денется: она либо есть, либо её нет. Но сегодня "Заря" не проявила тех качеств, которые приносили ей результат.

Играли вторая и третья команды прошлого чемпионата. Думаю, напряжение зашкаливало и помешало хорошему футболу. Вы не забывайте, что никуда не делись проблемы "Зари" с лавкой запасных. Они ещё усугубились с уходом ведущих футболистов. У "Динамо" тоже непростые времена: гранд украинского футбола на сегодняшний день не имеет в составе ни одного нападающего, который может выйти и решить исход матча.

Был в запасе Русин, но раз мы его не увидели, наверное, нужно задумываться об аренде. Вербич - это не нападающий. То, что он сегодня разобрался в голевом эпизоде - здорово сыграл, момент прекрасный. Но до забитого мяча его и на поле не было. Для "Динамо" это мало. Не иметь в составе ни одного номинального нападающего, пусть молодого, как Супряга, - это огромнейшая проблема, с которой Луческу приходится бороться. Слава Богу, хоть Попову дали возможность сыграть, и он достаточно уверенно себя чувствует.

Вы заметили, насколько быстро теряется навык крайнего защитника? Миколенко перешёл по ходу игры с центра обороны налево, и ни одна его передача с фланга не прошла. Он несколько матчей играет центрального защитника, а это совсем другие функции.

Футбол был очень нервный, может быть, не яркий. Но мне всё равно футбол понравился. Обе команды, может, не наиграли на победу, но они точно не наиграли на поражение", - заключил Севидов.