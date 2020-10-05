Шахтер сдал внеочередные тесты на коронавирус

После матча с "Десной" (2:2) стало известно, что игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус.

В понедельник 5 октября тренерский штаб, футболисты и персонал первой команды "Шахтера" сдали внеочередные тесты на COVID-19.

Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня.

В четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды должны пройти повторное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия клуба. На данный момент команда находится на самоизоляции.