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Шахтер сдал внеочередные тесты на коронавирус
Результаты будут известны во вторник
После матча с "Десной" (2:2) стало известно, что игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко
В понедельник 5 октября тренерский штаб, футболисты и персонал первой команды "Шахтера" сдали внеочередные тесты на COVID-19.
Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня.
В четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды должны пройти повторное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия клуба. На данный момент команда находится на самоизоляции.