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Шахтер сдал внеочередные тесты на коронавирус

Премьер-лига
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Результаты будут известны во вторник

Шахтер сдал внеочередные тесты на коронавирус
Новина українською

После матча с "Десной" (2:2) стало известно, что игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус.

В понедельник 5 октября тренерский штаб, футболисты и персонал первой команды "Шахтера" сдали внеочередные тесты на COVID-19.

Результаты ожидаются во вторник в первой половине дня.

В четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды должны пройти повторное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия клуба. На данный момент команда находится на самоизоляции.

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В статье: Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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