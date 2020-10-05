Определен лучший арбитр пятого тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В матчах пятого тура УПЛ было немало ошибок, но в одном поединке бригада арбитров отработала почти безупречно. Это поединок между "Динамо" и "Зарей" (1:1), а бригада – во главе с Екатериной Монзуль. Пенальти в этом матче арбитр не назначала, никого не удалила. Показала игрокам обеих команд три желтых карточки. Эксперты отметили хорошую физическую форму Екатерины, а также ее способность разбираться в эпизодах без помощи ВАР.