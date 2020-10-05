Цыганык: Суркис сказал, что Динамо все-таки берет Белуце

Украинский журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса, сообщил, что полузащитник "Брайтона" Тудор Белуце все-таки перейдет в "Динамо".

"Была информация, что "Динамо" не договорилось с Бэлуцэ . У меня сегодня был разговор с президентом "Динамо", который подтвердил, что все же клуб берет этого опорника. Скорее всего, он пополнит состав команды", – сказал Цыганык.

Также журналист заявил, что футболиста берут в аренду с правом выкупа для конкуренции и ротации Сидорчуку.

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в "Гааге" из чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".