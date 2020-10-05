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Цыганык: Суркис сказал, что Динамо все-таки берет Белуце

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрока берут в аренду с правом выкупа

Цыганык: Суркис сказал, что Динамо все-таки берет Белуце
Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса, сообщил, что полузащитник "Брайтона" Тудор Белуце все-таки перейдет в "Динамо".

"Была информация, что "Динамо" не договорилось с Бэлуцэ. У меня сегодня был разговор с президентом "Динамо", который подтвердил, что все же клуб берет этого опорника. Скорее всего, он пополнит состав команды", – сказал Цыганык.

Также журналист заявил, что футболиста берут в аренду с правом выкупа для конкуренции и ротации Сидорчуку.

Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в "Гааге" из чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Тудор Белуце
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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FC Energy (Новая Каховка)
05.10.2020 в 19:13
А форварда таки не будет
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
05.10.2020 в 20:00
Будет! Беседя скоро будет!!!
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+1
-2
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Como estas (Santa-Pola)
05.10.2020 в 20:29
Да Артем будет в октябре
0
0


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