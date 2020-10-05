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Цыганык: Суркис сказал, что Динамо все-таки берет Белуце
Игрока берут в аренду с правом выкупа
Украинский журналист Игорь Цыганык, ссылаясь на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса, сообщил, что полузащитник "Брайтона" Тудор Белуце все-таки перейдет в "Динамо".
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Также журналист заявил, что футболиста берут в аренду с правом выкупа для конкуренции и ротации Сидорчуку.
Напомним, что прошлый сезон игрок провел в аренде в "Гааге" из чемпионата Нидерландов, а сейчас играет за молодежку "Брайтона".