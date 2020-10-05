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Коваленко: Много контратак сами себе создаем. Надо сесть, поговорить об этом, разобраться

Премьер-лига
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Хавбек Шахтера признал, что у команды есть проблемы в обороне

Коваленко: Много контратак сами себе создаем. Надо сесть, поговорить об этом, разобраться
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Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко высказал свое мнение о матче 5-го тура УПЛ с "Десной" (2:2).

– Очередной непростой поединок для команды. Есть ли ощущение, что могли дожать соперника?

– Думаю, после первого гола мы должны были проводить этот матч более уверенно. Но так получилось, что забили и остановились. Много потерь… Когда пропустили два мяча, было очень тяжело.

– Первый гол как-то повлиял психологически, создал ощущение определенного задела?

– Ну, мы знали, что 1:0 выигрываем, но как-то сами остановились, начали мячи терять, и "Десна" этим пользовалась.

– Были ли проблемы во взаимодействиях в обороне? Потому что со стороны казалось, что некоторая "химия" в защите была нарушена...

– Нам, наверное, надо сесть, поговорить об этом... Потому что много контратак сами себе создаем, и с этим надо разобраться.

– О чем в перерыве говорил команде тренерский штаб?

– То, о чем мы говорили, останется в раздевалке, но разговор был. И видите – на второй тайм вышли, нам нужно было забивать.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
ФК Шахтер

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