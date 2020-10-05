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Коваленко: Много контратак сами себе создаем. Надо сесть, поговорить об этом, разобраться
Хавбек Шахтера признал, что у команды есть проблемы в обороне
Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко высказал свое мнение о
– Очередной непростой поединок для команды. Есть ли ощущение, что могли дожать соперника?
– Думаю, после первого гола мы должны были проводить этот матч более уверенно. Но так получилось, что забили и остановились. Много потерь… Когда пропустили два мяча, было очень тяжело.
– Первый гол как-то повлиял психологически, создал ощущение определенного задела?
– Ну, мы знали, что 1:0 выигрываем, но как-то сами остановились, начали мячи терять, и "Десна" этим пользовалась.
– Были ли проблемы во взаимодействиях в обороне? Потому что со стороны казалось, что некоторая "химия" в защите была нарушена...
– Нам, наверное, надо сесть, поговорить об этом... Потому что много контратак сами себе создаем, и с этим надо разобраться.
– О чем в перерыве говорил команде тренерский штаб?
– То, о чем мы говорили, останется в раздевалке, но разговор был. И видите – на второй тайм вышли, нам нужно было забивать.