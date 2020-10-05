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Санин: Понесут ли хоть какое-нибудь наказание арбитры за демонстративное убийство Маруиполя?
Клуб даже не может опротестовать судейство
Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал скандальный эпизод в матче 5-гго тура УПЛ с "Колосом", когда арбитр Виктор Копиевский
"O tempora, o mores! К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.
Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?", - написал Санин в Фейсбуке.