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Санин: Понесут ли хоть какое-нибудь наказание арбитры за демонстративное убийство Маруиполя?

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб даже не может опротестовать судейство

Санин: Понесут ли хоть какое-нибудь наказание арбитры за демонстративное убийство Маруиполя?
Новина українською

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал скандальный эпизод в матче 5-гго тура УПЛ с "Колосом", когда арбитр Виктор Копиевский ошибочно поставил пенальти (фол был за пределами штрафной) в ворота азовцев на 90+4 минуте, а матч закончился минимальной победой хозяев 1:0.

"O tempora, o mores! К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.

Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?", - написал Санин в Фейсбуке.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Андрей Санин
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
05.10.2020 в 22:36
Не понесут никакой ответственности. Это беспредельщики
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
05.10.2020 в 22:11
Кто бы еще звездел...Вы - конченные беспредельщики, команда шахтер-2 ...Нигде в мире нет такого беспредела, чтобы у одного президента было 2 команда, одна другой сливала по 18 очей за сезон (при 12 командах)....Требуют они справедливости...Гандольеры с Гондураса....
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0
-2
vlotko (Броди)
05.10.2020 в 22:11
А пенальті у ворота Олександрії, що не така сама ситуація ?
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0
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