Санин: Понесут ли хоть какое-нибудь наказание арбитры за демонстративное убийство Маруиполя?

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин прокомментировал скандальный эпизод в матче 5-гго тура УПЛ с "Колосом", когда арбитр Виктор Копиевский ошибочно поставил пенальти (фол был за пределами штрафной) в ворота азовцев на 90+4 минуте, а матч закончился минимальной победой хозяев 1:0.

"O tempora, o mores! К сожалению, статья 17 действующего регламента не дает нам право подать протест на действия судейской бригады, приведшие к манипуляции результатом игры.

Поэтому остается только предполагать, понесут ли хоть какое-нибудь наказание Копиевский и Высоцкий за столь демонстративное убийство нашей команды?", - написал Санин в Фейсбуке.