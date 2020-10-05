Колос показал, что ему плевать на справедливость. О чём говорить после пятого тура УПЛ

"Шахтер" и "Динамо" будут продолжать нести потери в первой части сезона

COVID-19 негативно отразился не только на прошедшем, но и на нынешнем сезоне. Из-за того, что прошлая кампания официально завершилась лишь в конце августа, команды вынуждены быстро нагонять отставание. График не щадит никого, и клубы, которые играют в еврокубках, будут проводить по два матча в неделю. И пока что, наши гранды не совсем готовы к такому испытанию.

Донецкий клуб уже трижды оступился в чемпионате, расписав мировые с "Зарей", "Десной" и "Рухом". И это при игре раз в пять-шесть дней. А теперь представьте, что посреди недели "горняки" встретятся с "Интером", а после, на выходных - сыграют против мотивированных "Ворсклы" или "Колоса". Старого багажа, который мог без потерь идти в чемпионате при плотном графике, не осталось, а потому Каштру будет вынужден ротировать состав и выпускать молодых игроков. От этого никуда не деться.

У киевлян ситуация такая же, если не сказать, что хуже. Команда Луческу уже играет в режиме два матча в неделю и дважды теряла очки в чемпионате. В отличии от главного соперника, у "Динамо" не столь широкий арсенал исполнителей и даже если травмы обойдут стороной Буяльского, Супрягу и Миколенко, на длинной дистанции они не будут побеждать в каждом туре. Романтический период Луческу заканчивается и близится возвращение к рутине.

Главный вывод - в первой части украинского чемпионата ожидается серьезная конкуренция. "Шахтер" и "Динамо" должны будут идти в лидерах, но отрыв от "Десны", "Зари", "Ворсклы" и прочих не будет громадным, что только прибавит интерес у зрителей. Но все это будет до зимы. Весной, флагманы украинского футбола свое вернут и никому не позволят вмешаться в гонку за золотые медали. Георгий Грошев

"Мариуполь" не будет бороться за еврокубки из-за скамейки запасных

В первых четырех турах команда Остапа Маркевича получила семь очков, сенсационно обыграв "Зарю". Если бы в воскресенье "Мариуполю" удалось победить, азовцы поднимались бы на третье место. И предпосылки же были - в первом тайме Костышин потратил все свои слоты для замен из-за травм, неплохие шансы имели Стасюк и Сикан. Но гости не забили, а во втором тайме предстали совсем другой командой.

Очевидно, что постоянные переезды (а "Мариуполь", напомним, дома сейчас не играет из-за реконструкции стадиона) сказались на физическом состоянии команды. А ведь Остап Маркевич использовал лишь две замены во втором тайме. При этом он вынужден был выпускать номинального форварда вместо лидера коллектива Мишнева. Проблема в том, что у него не было больше ресурса хотя бы для удержания текущего уровня игры. 19-летний Выскребенцев, 18-летний Кулиев, 17-летний Очеретько, 20 летний Велев – выход этих ребят без опыта игры на самом высоком уровне в условиях, когда против тебя играет агрессивный соперник, который постоянно давит и навязывает борьбу, был бы крайне рискованным делом. Поэтому Маркевич и не стал рисковать.

Конечно, на этот раз болельщики могут говорить, что ничью у них украл арбитр. А ведь "Колосу" могло и повезти в многочисленных моментах во втором тайме. Чтобы такие провалы не стали тенденцией, клуб должен расширять кадровый потенциал. Другое дело - как это сделать, если ты обязан обкатывать молодежь "Шахтера". Сергей Швец

"Ворскле" пауза должна пойти на пользу - команде тяжело играть одним составом

После трех стартовых туров все, и мы в том числе, осыпали комплиментами команду Максимова. Девять очков, единоличное лидерство, зрелость и уверенная игра в обороне - все это присутствовало в игре полтавчан и всем казалось, что вот она, новая третья сила на текущий сезон. Однако от похвалы до критики лишь две ничьих и среди экспертов и прочих начались разговоры, что "Ворсклу" мы расхваливали зря, что против средних и сильных команд они начнут сыпаться. Спешить с такими выводами не стоит.

Во всех матчах чемпионата Украины Максимов мог выпускать в старте практически один и тот же состав (к примеру, против "Днепра-1" не вышел только Степанюк и то из-за травмы). Тяжело играть практически без ротации, потому вполне логично, что команда не всегда будет побеждать. Однако, впереди международная пауза, самое время, чтобы перевести дух, сделать работу над ошибками и после вновь завести полтавский экспресс.

Со дня на день трансферное окно официально закроется и руководстве полтавчан стоит прислушаться к словам Максимова. Он давно говорил, что команде нужен новый опорник, так как с одним Пуцлиным весь сезон вытянуть не удасться. Помимо этого, матч с "Днепром-1" показал, что команда может рассчитывать на лишь двух форвардов и в случае травмы одного из них (сейчас конкретно говорим о Степанюке), замены ему, не в обиду Ребенку, просто нет. Битва за бронзу обещает быть жаркой и тот, у кого будет более длинная скамейка, будет иметь больше шансов на итоговую победу. Георгий Грошев

"Колос" повторил ошибку "Динамо", показав, что ему плевать на справедливость

В октябре 2019 года ковалёвцы дали очень много интервью - подключился даже президент клуба президент клуба Андрей Засуха - рассказывая, что они проиграли "Динамо" из-за выдуманного пенальти в игре чемпионата. С той "точки" начался разгром ковалёвцев. Сейчас "Колос" сам оказался в ситуации, когда бригада арбитров тупит, но всем наплевать.

Почему же сейчас ни Засуха, ни Максименко, ни Костышин-старший не выступили с заявлениями, что пенальти в ворота "Мариуполя" не было? Как вам - не только ковалёвцам, а всем вокруг - вкус такой победы? Не попахивает ли кое-чем протухлым? Действительно ли три очка не пахнут и ради такой победы футболисты готовы душу продать? Понятно, что все д'Артаньянами быть не могут. Но хотелось бы видеть в украинском футболе хотя бы несколько из них. Так и футбол смотреть было бы интереснее. Александр Рыженко

Степаненко - ключевой украинский игрок на данный момент

В очередной раз поднимать тему о текущих проблемах "горняков", об отсутствии командной игры и прочих причинах ничьи с "Десной", особого смысла нет. Все уже давно сказано, нами и не только. Однако, после черниговского матча нужно остановиться на одном футболисте, без которого центр поля "Шахтера" становится не бетонной стеной, а скорее забором с огромной дырой посередине, сквозь который соперники проходят когда угодно и как угодно. Речь, конечно же, о Тарасе Степаненко.

Опорный полузащитник "горняков" не вышел в старте на "Десну", так как еще не полностью восстановился от повреждения. Те, кто могли посмотреть первый тайм, воочию лицезрели, как спокойно и непринужденно ощущала себя атака команды Рябоконя. Майкон, который теперь, судя по всему, считается альтернативой Тарасу, проваливался раз за разом, но критиковать особого смысла его нет. Он по определению исполняет на поле другие функции и не может быть чистильщиком. После ухода Пихаленка, а также пропажи Малышева, возникает вопрос - "Шахтер" надеется, что травмы и вирусы будут обходить Степаненко стороной?

Не сказать, что после выхода во втором тайме, Тарас показывал идеальную игру. Стоит списать многое на то, что он пока что не особо готов играть из-за травмы, а также на тот факт, что иммунитет полузащитника, как стало известно позже, боролся с COVID-19. Однако вчерашний матч четко дал понять следующее - против более-менее организованных команд, которые умеют играть впереди, "Шахтеру" будет тяжело без Степаненко. Не хочется даже представлять, что вчера было бы, окажись на месте "Десны" условный "Реал" или "Интер"...

Вышесказанное полностью касается и национальной сборной. Степаненко команде Шевченко в ближайших играх точно не помощник, а значит мы станем свидетелями того, как Украина будет противостоять Франции без ключевого опорника и в очередной раз убедимся, что без Тараса ни клуб, ни сборная играть пока что не могут. Испания месяц назад это уже доказала. Георгий Грошев

Осторожной игрой "Заря" закапывает свой потенциал

Наглость, как известно, второе счастье. "Заре" этой черты как раз и не хватает. Буквально летом луганчане претендовали на путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, однако решили довольствоваться синицей в руке. Путь четвёртой команды УПЛ прошлого сезона - "Десны" - по текущим еврокубкам показал, что всё могло завершиться одним поражением от "Вольфсбурга". Но эй - как же мечта о ЛЧ? Она ведь так никогда и не реализуется, если благодарить небеса лишь за то, что есть сейчас.

К чему я это вспомнил. В воскресенье "Заря" играла против "Динамо" очень осторожно. Соперник обескровлен потерей шести игроков основы, он измотан борьбой за группу Лиги чемпионов, где могли быть и луганчане. Но вместо того, чтобы воспользоваться этим, подопечные Виктора Скрипника вновь благодарят небеса за ничью. Которая вполне возможно даст о себе знать перед последним туром нынешнего чемпионата. Александр Рыженко

"Десна" сыграла на отлично и вполне могла обыграть чемпиона

В прошлом сезоне черниговский коллектив Рябоконя влюбил в себя многих. "Северяне" показывали интересный футбол, использовали разные схемы, а также всегда могли обыграть любую команду. Лишь одну вершину "Десне" покорить не удавалось - обыграть донецкий "Шахтер". Однако вчера черниговчане были близки к своей цели и могли, а в некотором смысле и заслужили, итоговую победу.

Пропустив быстрый гол, а это уже традиция в матчах против "горняков", хозяева встречи не поплыли, а наоборот, еще сильнее собрались и стали играть первым номером. Гуцуляк и Тотовицкий делали что хотели, фланги добавляли активности, а потому, два гола "Десны" - не случайность, а логичное развитие событий. Более того, во втором тайме, когда "северяне" сели у своих ворот, они мало того, что не давали шанс "Шахтеру" что-то придумать, но и очень грамотно создавали моменты при контратаках. Каждый футболист знал когда и куда выбегать, и будь Будковский или Тотовицкий чуть более точны, вопрос о победителе был снят заранее.

Без преувеличений, "Десна" провела свой лучший матч в нынешней кампании, однако говорить, что черниговский коллектив готов вмешаться в борьбу двух грандов мы не будем. Одно дело, настроиться на чемпиона и фаворита, и совсем другое - каждую неделю давать стабильный результат. После избавления от еврокубкового бремени, черниговчане, с достаточно неплохим набором футболистов игроков, стали фаворитами на третье место. Но выше головы прыгнуть вряд ли получится… Георгий Грошев

В материале использованы фото ФК "Колос", ФК "Динамо", СК "Днепр-1" и ФК "Шахтёр"