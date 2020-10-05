Григорий Суркис: Луческу ничего такого не сделал, чтобы ультрас на него обижались

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис ответил на критику ультрас " Динамо " в сторону клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.

"Я вообще не разделяю мнение тех ультрас, которые считают, что Мирча Луческу сделал что-то такое, за что ему нужно извиняться. Он ничего такого не сделал.

Когда я был президентом ФФУ, он бросал шапку и говорил: "Браво, федерация". Это я должен обижаться, а не болельщики", – сказал Суркис.