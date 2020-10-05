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Григорий Суркис: Луческу ничего такого не сделал, чтобы ультрас на него обижались
Обижаться должен Григорий Михайлович за "Браво федерация"
Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис ответил на критику ультрас "
"Я вообще не разделяю мнение тех ультрас, которые считают, что Мирча Луческу сделал что-то такое, за что ему нужно извиняться. Он ничего такого не сделал.
Когда я был президентом ФФУ, он бросал шапку и говорил: "Браво, федерация". Это я должен обижаться, а не болельщики", – сказал Суркис.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 22:39
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Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 22:38
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