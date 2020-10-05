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Григорий Суркис: Луческу ничего такого не сделал, чтобы ультрас на него обижались

Премьер-лига
(1 голосов)

Обижаться должен Григорий Михайлович за "Браво федерация"

Григорий Суркис: Луческу ничего такого не сделал, чтобы ультрас на него обижались
Новина українською

Бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис ответил на критику ультрас "Динамо" в сторону клуба из-за назначения главным тренером Мирчи Луческу.

"Я вообще не разделяю мнение тех ультрас, которые считают, что Мирча Луческу сделал что-то такое, за что ему нужно извиняться. Он ничего такого не сделал.

Когда я был президентом ФФУ, он бросал шапку и говорил: "Браво, федерация". Это я должен обижаться, а не болельщики", – сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
05.10.2020 в 22:39
Походу, к грише тихонечко подкрался Паркинсон.
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Footballhead (м. Чернігів)
05.10.2020 в 22:38
А плювок в Лобановського і приниження Динамо? А проіскі всєм ізвєстного клуба і ниття з приводу "не такого" суддівства? А кривляння Срни, які Луческу виправдовував постійно? Мій старий був фанатом ДК і він би підтримав ультрасів полюбасу. Як би я не зневажав мусорів, але ультрасам - повна підтримка. Суркісам дві дороги лишилося: на РФ чи на нари. Третього не дано.
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