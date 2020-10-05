Метод Алескерова, или Яйца в стакане с водой

Когда речь заходит о том, кого можно включить в тройку лучших тренеров команды "моряков" в ее многолетней биографии, болельщики со стажем непременно вспомнят Ахмеда Алескерова. О том, какой вклад этот специалист внес в историю "Черноморца", знает, наверное, каждый любитель футбола со стажем. Возглавив команду в разгар сезона-1973, когда она была середняком первой лиги чемпионата СССР, он сумел вывести ее в высшую лигу, в тот же год завоевав бронзу. Именно при Алескерове одесситы дебютировали в еврокубковом турнире, встретившись с римским "Лацио" осенью 1975-го.

Со многими людьми, с кем корреспонденту UA-Футбол приходилось говорить об этом неординарном тренере, непременно вспоминали какую-нибудь любопытную или забавную историю из периода совместной работы. Кто-то воскрешал в памяти, как Ахмед Лятифович, желая лично показать правильность выполнения такого технического приема, как подкат, в прыжке едва не сносил ножки у стоящего в раздевалке стола. Кто-то рассказывал, как в эмоциональном порыве, желая встряхнуть команду в перерыве матча, Алескеров мог запустить в стену раздевалки графин или стакан. Было и много других случаев, направленных на достижение нужного результата. Одним из них, едва сдерживая пробивающуюся улыбку, он рассказывал автору этих строк.

Дело было в сезоне-1974, в котором "Черноморец" демонстрировал уверенную игру и имел возможность побороться за бронзовые медали. Для Ахмеда Алескерова, который уже успел проявить свои способности в родном Азербайджане и Таджикистане, очередной успех, да еще и в такой футбольной республике, как Украина, был архиважен. Вот он и шел на разные методы, чтобы воздействовать на коллектив нужным образом. Иногда делал акцент на чувстве патриотизма, иногда затрагивал честолюбивые амбиции игроков, иногда раскрепощал благодаря шутке или веселой подначке. Но когда случалось, что в разнообразном тренерском арсенале действенные методы и уловки были на исходе, в ход шло что-то новенькое, придуманное на ходу. Как оказалось, один из таких элементов неожиданности сработал на "все сто" за четыре недели до финиша чемпионата.

По словам Ахмеда Алескерова, перспектива выигрыша бронзовых наград настолько давила на футболистов психологически, что чем ближе было до концовки сезона, тем больше их это сковывало. Команда словно попала в ступор, и никакие уговоры и увещевания на подопечных не действовали. С каждым туром, приближавшим "Черноморец" к финишу, ситуация становилась все сложнее и сложнее, и дошло до того, что ответственность за результат сыграла злую шутку. Футболисты готовы были даже умереть в раздевалке, лишь бы не выходить на поле в очередном календарном матче.