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Леоненко: Игроки атаки Шахтера вперед бегут, а назад ждут такси
Эксперт рассказал, почему Шахтер так много пропускает
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал
"Самая главная проблема в "Шахтере" - неправильная тактика. Они, если проще сказать, медленно контролируют мяч. Каждый футболист таскает мяч по 5-7 секунд. Естественно команды пласируются и успевают в обороне.
Мне кажется, Каштру не может заставить отобрать мяч игроков атаки. Вперед все бегут, а назад ждут такси. "Шахтер" третью игру начинает с форой, а это нелегко. Уже сразу нервы, надо быстрее сравнивать, а тут еще и грубо привозят", - сказал Леоненко.
Напомним, что после пяти туров УПЛ "Шахтер" с девятью очками занимает 4-е место в турнирной таблице.