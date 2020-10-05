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Леоненко: Игроки атаки Шахтера вперед бегут, а назад ждут такси

Премьер-лига
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Эксперт рассказал, почему Шахтер так много пропускает

Леоненко: Игроки атаки Шахтера вперед бегут, а назад ждут такси
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал игру "Шахтера" в матче 5-го тура УПЛ с "Десной" (2:2).

"Самая главная проблема в "Шахтере" - неправильная тактика. Они, если проще сказать, медленно контролируют мяч. Каждый футболист таскает мяч по 5-7 секунд. Естественно команды пласируются и успевают в обороне.

Мне кажется, Каштру не может заставить отобрать мяч игроков атаки. Вперед все бегут, а назад ждут такси. "Шахтер" третью игру начинает с форой, а это нелегко. Уже сразу нервы, надо быстрее сравнивать, а тут еще и грубо привозят", - сказал Леоненко.

Напомним, что после пяти туров УПЛ "Шахтер" с девятью очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

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В статье: Виктор Леоненко Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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