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Получил шанс. Стало известно, почему Динамо не подписало бразильца Клейтона

Премьер-лига
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Получил шанс. Стало известно, почему Динамо не подписало бразильца Клейтона
Новина українською

Бразильский полузащитник Клейтон получил шанс набрать форму на базе "Динамо", чтобы тренеры смогли понять, нужен ли он команде, сообщил Игорь Цыганик.

Скауты "Динамо" поддержали идею подписания этого футболиста, но сейчас он находится в неоптимальной форме. Агенты попросили, чтобы ему позволили набрать кондиции. После того по нему будут принимать решение.

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Цена футбольных услуг Клейтона да Силвейра да Силвы, по данным Трансфермаркт, составляет 650 000 евро. С 30 июня полузащитник является свободным агентом, а к тому времени он был в составе бразильского "Атлетико Минейро". Еще 2015 его трансфер оценивался в 5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Клейтон да Силва
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Источник:
Циганик Live

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Комментарии (2)
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knmua(Киев) (Киев)
06.10.2020 в 09:04
24 года и уже свободный агент???
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ascent (Луксор)
06.10.2020 в 07:51
А как у него с алкоголем?
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