Получил шанс. Стало известно, почему Динамо не подписало бразильца Клейтона

Бразильский полузащитник Клейтон получил шанс набрать форму на базе " Динамо ", чтобы тренеры смогли понять, нужен ли он команде, сообщил Игорь Цыганик.

Скауты "Динамо" поддержали идею подписания этого футболиста, но сейчас он находится в неоптимальной форме. Агенты попросили, чтобы ему позволили набрать кондиции. После того по нему будут принимать решение.

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Цена футбольных услуг Клейтона да Силвейра да Силвы, по данным Трансфермаркт, составляет 650 000 евро. С 30 июня полузащитник является свободным агентом, а к тому времени он был в составе бразильского "Атлетико Минейро". Еще 2015 его трансфер оценивался в 5 млн евро.