Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Получил шанс. Стало известно, почему Динамо не подписало бразильца Клейтона
Он понравился многим
Бразильский полузащитник Клейтон получил шанс набрать форму на базе "
Скауты "Динамо" поддержали идею подписания этого футболиста, но сейчас он находится в неоптимальной форме. Агенты попросили, чтобы ему позволили набрать кондиции. После того по нему будут принимать решение.
Цена футбольных услуг Клейтона да Силвейра да Силвы, по данным Трансфермаркт, составляет 650 000 евро. С 30 июня полузащитник является свободным агентом, а к тому времени он был в составе бразильского "Атлетико Минейро". Еще 2015 его трансфер оценивался в 5 млн евро.
Новости по теме
- 21:02 Украинские Маркевич: Забарный раньше видел Гризманна разве что по телевизору, а в среду сможет бросить ему вызов
- 20:45 Зарубежные Леоненко: Когда Динамо обыгрывало Барселону, ту команду в Испании обыгрывали все
- 20:11 Зарубежные Ребров: Противостояние с Луческу? Я буду играть против Динамо, не обращаю внимания, кто тренер