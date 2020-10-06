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Игрок Мариуполя об ошибке с пенальти: Вся Украина видела этот эпизод - то, что произошло

Премьер-лига
(4 голосов)

Двое судей не захотели увидеть эпизод

Игрок Мариуполя об ошибке с пенальти: Вся Украина видела этот эпизод - то, что произошло
Новина українською

Защитник ФК "Мариуполь" Петр Стасюк прокомментировал ТК Футбол матч 5-го тура УПЛ - поражение вследствии крайне сомнительного пенальти.

- Конечно, обидно проигрывать такие матчи на последних секундах, когда казалось, что ничья обеспечена. Заслуживали ничью?

- Мое мнение, что мы заслужили не только на ничью, но и победу. Считаю, что наша команда выглядела лучше на протяжении всей игры и такого результата мы не заслуживаем.

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- Видели ли вы эпизод с назначением пенальти? Что на ваш взгляд произошло?

- Я думаю, вся Украина видела этот эпизод. Не хочется комментировать работу судей. Все прекрасно видели что произошло.

- Насколько это поражение повлияет на команду в психологическом смысле?

- Для нас это не будет ударом. От этого поражения мы станем только сильнее.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Колос (Ковалевка) Петр Стасюк
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Источник:
Маріуполь

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Комментарии (6)
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smelyj (Киев)
06.10.2020 в 09:50
Игроки Колоса просто ребята непорядочные,а Костышина я перестал просто уважать.Руки бы я ему не подал.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
06.10.2020 в 09:35
Это жесть! Согласен!
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0
0
Hanter44 (Baburka)
06.10.2020 в 08:53
Видела Украина.Ну и что? Вся Украина видит какой беспредел творится у власти. Ну и что?
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+1
0
ffggpl (Харьков)
06.10.2020 в 08:40
Лично у меня сложилось впечатление, что судья искал повод и нашел. Может потому, что сгорела ставка Х2 за 1.6 коф.
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+1
-1
ffggpl (Харьков)
06.10.2020 в 08:33
Да, ВАР нужен на всех матчах!
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
06.10.2020 в 08:55
Да какой ВАР.? Что от него толку,если там посадят НУЖНОГО человека?
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0
-2


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