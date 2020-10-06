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Игрок Мариуполя об ошибке с пенальти: Вся Украина видела этот эпизод - то, что произошло
Двое судей не захотели увидеть эпизод
Защитник ФК "
- Конечно, обидно проигрывать такие матчи на последних секундах, когда казалось, что ничья обеспечена. Заслуживали ничью?
- Мое мнение, что мы заслужили не только на ничью, но и победу. Считаю, что наша команда выглядела лучше на протяжении всей игры и такого результата мы не заслуживаем.
- Видели ли вы эпизод с назначением пенальти? Что на ваш взгляд произошло?
- Я думаю, вся Украина видела этот эпизод. Не хочется комментировать работу судей. Все прекрасно видели что произошло.
- Насколько это поражение повлияет на команду в психологическом смысле?
- Для нас это не будет ударом. От этого поражения мы станем только сильнее.
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