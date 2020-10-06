Игрок Мариуполя об ошибке с пенальти: Вся Украина видела этот эпизод - то, что произошло

Защитник ФК " Мариуполь " Петр Стасюк прокомментировал ТК Футбол матч 5-го тура УПЛ - поражение вследствии крайне сомнительного пенальти.

- Конечно, обидно проигрывать такие матчи на последних секундах, когда казалось, что ничья обеспечена. Заслуживали ничью?

- Мое мнение, что мы заслужили не только на ничью, но и победу. Считаю, что наша команда выглядела лучше на протяжении всей игры и такого результата мы не заслуживаем.

- Видели ли вы эпизод с назначением пенальти? Что на ваш взгляд произошло?

- Я думаю, вся Украина видела этот эпизод. Не хочется комментировать работу судей. Все прекрасно видели что произошло.

- Насколько это поражение повлияет на команду в психологическом смысле?

- Для нас это не будет ударом. От этого поражения мы станем только сильнее.