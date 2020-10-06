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Атакующий хавбек Десны выделил исторический момент в ничьи с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Никогда очков с этим соперником не брали

Атакующий хавбек Десны выделил исторический момент в ничьи с Шахтером
Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий прокомментировал ничью черниговской команды в матче 5-го тура УПЛ против "Шахтера" (2:2), замечает meta-ratings.

Если сейчас говорить, то ничья для нас - положительный результат. В начале встречи с "Шахтером" сразу пропустили. Но хорошо отреагировали на это: забили два быстрых гола.

Там у Филиппа Будкивского момент был. Жаль, что не забили. Если бы был счет 3:1, думаю, мы победили бы. Но сейчас можно сказать, что это положительный результат. Во-первых, мы добились ничьи с такой командой, как "Шахтер". А во-вторых, "Десна" впервые в истории приняла очки в матче с "Шахтером". Мы "Динамо" обыгрывали, а с "Шахтером" - не удавалось.

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Момент с моим голом? Алексей Гуцуляк вообще разобрался очень хорошо. Не просто так он в "Вильярреал" ездил. Выполнил пас и, действительно, грех было после такого прохода промазать.

Успешно сыграли с грандами на старте сезона? С "Динамо" мы играли на выезде, поэтому было где-то немного тяжеловато. В ничейном матче с "Динамо" нам где-то и повезло, если смотреть по моментам и по самой игре. А вот в игре с "Шахтером" у нас были хорошие шансы для того, чтобы выиграть этот матч.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) УПЛ Алексей Гуцуляк
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
06.10.2020 в 09:12
Были близки к победе
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