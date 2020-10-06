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Атакующий хавбек Десны выделил исторический момент в ничьи с Шахтером
Никогда очков с этим соперником не брали
Полузащитник "
Если сейчас говорить, то ничья для нас - положительный результат. В начале встречи с "Шахтером" сразу пропустили. Но хорошо отреагировали на это: забили два быстрых гола.
Там у Филиппа Будкивского момент был. Жаль, что не забили. Если бы был счет 3:1, думаю, мы победили бы. Но сейчас можно сказать, что это положительный результат. Во-первых, мы добились ничьи с такой командой, как "Шахтер". А во-вторых, "Десна" впервые в истории приняла очки в матче с "Шахтером". Мы "Динамо" обыгрывали, а с "Шахтером" - не удавалось.
Момент с моим голом? Алексей Гуцуляк вообще разобрался очень хорошо. Не просто так он в "Вильярреал" ездил. Выполнил пас и, действительно, грех было после такого прохода промазать.
Успешно сыграли с грандами на старте сезона? С "Динамо" мы играли на выезде, поэтому было где-то немного тяжеловато. В ничейном матче с "Динамо" нам где-то и повезло, если смотреть по моментам и по самой игре. А вот в игре с "Шахтером" у нас были хорошие шансы для того, чтобы выиграть этот матч.