Атакующий хавбек Десны выделил исторический момент в ничьи с Шахтером

Полузащитник " Десны " Андрей Тотовицкий прокомментировал ничью черниговской команды в матче 5-го тура УПЛ против "Шахтера" (2:2), замечает meta-ratings.

Если сейчас говорить, то ничья для нас - положительный результат. В начале встречи с "Шахтером" сразу пропустили. Но хорошо отреагировали на это: забили два быстрых гола.

Там у Филиппа Будкивского момент был. Жаль, что не забили. Если бы был счет 3:1, думаю, мы победили бы. Но сейчас можно сказать, что это положительный результат. Во-первых, мы добились ничьи с такой командой, как "Шахтер". А во-вторых, "Десна" впервые в истории приняла очки в матче с "Шахтером". Мы "Динамо" обыгрывали, а с "Шахтером" - не удавалось.