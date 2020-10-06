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Динамо празднует 45-ю годовщину легендарного поединка за трофей Суперкубка УЕФА

Премьер-лига
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С дублем Блохина

Динамо празднует 45-ю годовщину легендарного поединка за трофей Суперкубка УЕФА
Новина українською

45 лет назад, 6 октября 1975, киевское "Динамо" одержало Суперкубок УЕФА.

После выездной победы 1:0 киевляне в присутствии 102 000 зрителей победили обладателя Кубка чемпионов, мюнхенскую "Баварию" - 2:0.

Оба мяча забил автор единственного гола в первом матче - Олег Блохин: на 44-й минуте он убежал от своего опекуна Ганса-Георга Шварценбека и пробил в дальний угол, а на 53-й поразил ворота ударом со штрафного.

6 октября 1975-го. Киев. Республиканский стадион. 102000 зрителей

Арбитр: Доган Бабаджан (Турция)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 2:0

Голы: 1:0 - Блохин (44). 2:0 - Блохин (53)

"Динамо": Рудаков - Трошкин, Фоменко, Решко, Зуев - Мунтян, Коньков, Веремеев, Буряк - Онищенко, Блохин. Тренер - Валерий Лобановский

"Бавария": Майер - Горсманн, Шварценбек, Беккенбауэр, Дюрнбергер (Хансен, 70) - Рот, Вайс, Шустер (Торстенссон, 78), Каппельманн - Руммениге, Вундер. Тренер - Деттмар Крамер

Видеообзор поединка

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В статье: Олег Блохин Бавария (Мюнхен) Киев Суперкубок УЕФА Динамо (Киев)
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