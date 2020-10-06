Коуч Колоса сообщил, как его команда заполнит перерыв на матчи сборных

Главный тренер ковалевского " Колоса " Руслан Костышин рассказал, как его команда будет заполнять паузу в УПЛ на время матчей сборных.

Я не сторонник давать три дня выходных, но сейчас они напрашиваются. У нас было 7 игр за 21 день. Ребятам, наверное, нужно отдохнуть друг от друга.