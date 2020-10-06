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Коуч Колоса сообщил, как его команда заполнит перерыв на матчи сборных

Премьер-лига
(2 голосов)

Надо соскучиться друг за другом

Коуч Колоса сообщил, как его команда заполнит перерыв на матчи сборных
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин рассказал, как его команда будет заполнять паузу в УПЛ на время матчей сборных.

Я не сторонник давать три дня выходных, но сейчас они напрашиваются. У нас было 7 игр за 21 день. Ребятам, наверное, нужно отдохнуть друг от друга.

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Нужно соскучиться по команде - это не помешает в эмоциональном плане. У нас будет время набрать форму. Перерыв на матчи сборных - очень кстати для нашей команды.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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