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Коуч Колоса сообщил, как его команда заполнит перерыв на матчи сборных
Надо соскучиться друг за другом
Главный тренер ковалевского "
Я не сторонник давать три дня выходных, но сейчас они напрашиваются. У нас было 7 игр за 21 день. Ребятам, наверное, нужно отдохнуть друг от друга.
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Нужно соскучиться по команде - это не помешает в эмоциональном плане. У нас будет время набрать форму. Перерыв на матчи сборных - очень кстати для нашей команды.
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Источник:Колос
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