Лучший игрок 5-го тура УПЛ по версии читателей UA-Футбол!

Пятый тур Премьер-Лиги подарил нам немало эффектных голов и неожиданных результатов. Не обошлось и без ярких индивидуальных перформансов. Вот о них сегодня и поговорим.

Традиционно, мы определили главного героя тура посредством голосования в нашем telegram-канале .

И вот наша тройка призеров.

3-е место - Зайхеди Шахаб ("Олимпик")

"Олимпик" крайне успешно стартовал в новом сезоне, отличаясь ярким и результативным футболом. А Зайхеди Шахаба можно смело назвать главным вдохновителем этого стиля. Иранец снова был лучшим на поле – на этот раз с "Александрией". Именно он забил первый гол в матче, почти организовал гол Тейшейре, а Бабогло просто наглейшим образом отобрал у него второй мяч, записав его на свой счет. Но это вряд ли расстроило нападающего – в копилке его команды очередные три очка.

2-е место – Никита Шевченко ("Заря")

Команда Виктора Скрипника в этом сезоне уже успела отобрать очки и у "Динамо", и у "Шахтера". Игра с "бело-синими" получилась традиционно непростой и напряженной. И здесь важнейшую роль сыграла надежная игры Никиты Шевченко на последнем рубеже. Вратарь и капитан команды гостей тащил практически все, что летело в створ ворот. И даже в голе Вербича его обвинить сложно – он вовремя вышел и принял на себя первый удар, просто не повезло, что мяч отскочил снова сопернику.

1-е место – Алексей Гуцуляк ("Десна")

Просто главное индивидуальное выступление недели. Вот уж не известно, какие ритуалы проводили перед матчем в раздевалке "Десны", но на матч с "Шахтером" Алексей Гуцуляк вышел с духом Неймара или даже Месси внутри. Два его великолепных соло-прохода завершились голами в ворота Андрея Пятова, а еще одно яркое действие – элегантный пропуск мяча во втором тайме – могло принести его команде победу, но Тотовицкий промазал. Впрочем, можно понять, почему игра Алексея запомнилась зрителям.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 5-го тура УПЛ становится Алексей Гуцуляк!

Мы же напоминаем, что если вы хотите влиять на определение лучшего игрока тура – милости просим в наш telegram-канал и ваш голос может стать решающим!