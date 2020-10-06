Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна всей командой поздравляла Ефима Коноплю с вызовом в сборную Украины
Дебютный
Филипп Будковский, центрфорвард "
Читайте такжеКонопля получил дебютный вызов в сборную Украины
Думаю, что он заслужил. Тимчик сломался - позиция освободилась. Конопля один из лучших, поэтому и вызывается в молодежную сборную.
Это его шанс, дай Бог, чтобы он этим шансом воспользовался. Мы его поздравили всей командой.
Напомним, что Ефим Конопля, игрок вызван на матчи с Францией (7 октября), Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбольний формат
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo61
06.10.2020 в 12:06
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...