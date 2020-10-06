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Десна всей командой поздравляла Ефима Коноплю с вызовом в сборную Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебютный

Десна всей командой поздравляла Ефима Коноплю с вызовом в сборную Украины
Новина українською

Филипп Будковский, центрфорвард "Десны", рассказал свое мнение о вызове флангового защитника команды Ефима Конопля в национальную сборную Украины.

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Думаю, что он заслужил. Тимчик сломался - позиция освободилась. Конопля один из лучших, поэтому и вызывается в молодежную сборную.

Это его шанс, дай Бог, чтобы он этим шансом воспользовался. Мы его поздравили всей командой.

Напомним, что Ефим Конопля, игрок вызван на матчи с Францией (7 октября), Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

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В статье: Украина Филипп Будковский Десна (Чернигов) Александр Тымчик Ефим Конопля
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Комментарии (0)
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nabo61
06.10.2020 в 12:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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