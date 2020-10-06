Десна всей командой поздравляла Ефима Коноплю с вызовом в сборную Украины

Филипп Будковский, центрфорвард " Десны ", рассказал свое мнение о вызове флангового защитника команды Ефима Конопля в национальную сборную Украины.

Думаю, что он заслужил. Тимчик сломался - позиция освободилась. Конопля один из лучших, поэтому и вызывается в молодежную сборную.

Это его шанс, дай Бог, чтобы он этим шансом воспользовался. Мы его поздравили всей командой.