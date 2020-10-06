Закономерность Ворсклы, опасения за Шахтер, прогресс Динамо. Эксперты о пятом туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей пятого тура Чемпионата Украины, в котором оба гранда потеряли очки, но "Ворскла" этим не воспользовалась.

"Днепр-1" - "Ворскла" 2:2

Александр Севидов: В первом тайме полтавчане выглядели тяжеловатыми. И это не первый раз складывается впечатление, что им нужно время разбегаться. Это же я отмечал и в предыдущей игре с "Мариуполем", и такое же наблюдалось с "Александрией". Они не успевали, проигрывая локальные единоборства, при этом теряя пространство. Днепряне особо ничего не создали, но они были свежее. Их игра смотрелась лучше, чем была с "Александрией": более организованная, с чуть большим желанием играть. Как следствие – хозяева больше владели преимуществом. Это дало результат. Позиционная ошибка в защите полтавчан привела к пропущенному мячу.

Но "Ворскла" в который раз показала, что может выжимать из ничего голы. Не имея моментов, Кулач перед самым перерывом сравнял счет, чем помог команде уйти на отдых в спокойном состоянии. Во втором тайме картина изменилась. "Ворскла" прибавила в динамике, в агрессии и хозяевам стало тяжело. Забили второй гол, и могли увезти очередные три очка.

Но, как это банально не звучит, нехватка опыта не позволило гостям победить. А всего-то нужно было в последние секунды матча где-то потянуть время, взять кому-то на себя игру, придержать мяч. Поэтому и получили гол от Булецы. "Днепр-1" за старание, за настойчивость свое очко честно заработал. Видно, что намечаются эмоциональные сдвиги, но по самой игре пока улучшений особо нет. Может "Ворскла" больше заслуживала победы, которую просто упустила, но счет на табло. Справедливая ничья.

"Рух" - "Львов" 0:0

Александр Севидов: Команды показали футбол уровня первой лиги. В первом тайме "Львов" выглядел предпочтительней, к тому же "Рух" на 35-й минуте остался в меньшинстве, и им пришлось сражаться в надежде не более чем за один балл. А вот львовянам не хватило футбольной изюминки. Банальные забрасывание мяча и навесы - с этим команды научились справляться. В составе "Львова" нет игрока, умеющего взять игру на себя и сыграть нестандартно. При низком качестве футбола ничья для обеих команд закономерный итог, которому наверняка больше рады в "Рухе".

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"Ингулець" - "Минай" 1:1

Сергей Шебек: Если во львовском дерби футбол был на уровне Первой лиги, то в матче дебютантов УПЛ и недавних партнеров по второму дивизиону, футбол был еще хуже. Гнетущее впечатление - без мысли, без желания, бей беги в середине поля. Такой матч хорошее учебное пособие для начинающих футболистов, как не надо играть в футбол.

Команды за 90 минут умудрились создать один голевой момент - на 62-й минуте Ситчинава хорошо пробил под перекладину, но вратарь выручил. Команды еще в первом тайме обменялись любезными подарками друг для друга в виде 11-метровых ударов. Не зря наставник "Миная" крутил пальцем у виска, показывая своему игроку Маткобожику, что у него отсутствует футбольный интеллект. Зачем сбивать игрока соперника, где он и мяч уходят за линию ворот? Тоже можно сказать игроку хозяев Козаку, когда он без малейшей необходимости, в моменте, где никто не смог бы завладеть мячом, задержал руками соперника. Оба на ровном месте "привезли" себе пенальти. Наверняка у обоих тренеров закипали мозги от таких бессмысленных действий своих подопечных.

Это говорит о том, что нет игровой дисциплины, а игроки действуют по принципу - что хочу то и творю. Мы увидели убогий футбол, внутри которого были низкокачественные игроки, "подарившие" нам ширпотребное шоу. Лучше такие матчи не смотреть.

"Олимпик" - "Александрия" 3:2

Александр Севидов: Как не раз отмечал, произошел надлом в игре александрийцев. Игроки выходят на "тяжелейший труд". Что-то происходит не то с командной! Нужна встряска, разбудить ребят от летаргического сна. Сюда можно добавить кадровые проблемы, травма на 35-й минуте Лучкевича, удаление Банады, плюс несправедливый пенальти - все это сыграло против "Александрии".

Не позавидуешь наставнику "горожан". Команда не может создать 3-4 момента, чтобы реализовать хотя бы один из них. В первом тайме был хороший шанс забить у Ситало, но и тот запорол. Хотя мог или сам решить, или отдать удобную передачу на Лучкевича. Не забили, и получили сразу же второй мяч.

"Олимпик" наоборот поймал свою игру, все дается легко, и сопутствует удача. Шахаб, как всегда, вот не подводит чуйка, оказался в нужном месте, подкараулил отскок, подхватил мяч и забил. Он ставит точку, что и требуется от нападающего – забивать голы. Есть голы, есть победы, и очки в турнирной таблице. Хорошо смотрится Политыло, связывающий оборону и атаку, снабжая из глубины партнеров острыми передачами. К ним можно добавить Тейшеру и Бенито. Команда обладает качественной группой атаки. Она во многом определяет игру команды.

Когда после первого тайма счет был 3:0, то второй превратился просто в формальность. Понятно, что шансов у "Александрии", да еще играя в меньшинстве, уже не было. "Олимпийцы", понимая это, расслабились, что и позволило забить гостям два мяча. Победа закономерна, "Олимпик" был сильнее.

"Десна" - "Шахтер" 2:2

Сергей Шебек: Поединок показал, что "Шахтер" находится в кризисе. Пропала легкость, нет скоростей, а некоторых футболистов, которые были в том сезоне лидерами, не видно на поле. В первую очередь это касается Мораеса и Марлоса, лицо команды, от которых многое зависит. Раз ломаются отдельные детали, то сразу же рвется стройная цепь. К ним добавить Патрика, допускавшего много брака, и команда сразу потускнела. Это понимал и главный тренер, поменявший после перерыва Патрика и Марлоса, а вскоре и Мораеса. Это был жест Каштру, который показал им, что очень недоволен их игрой. Что- то происходит неладное внутри команды, и это видно на поле.

Хотя, казалось, быстрый гол Коваленко создаст для "горняков" благоприятное течение матча, они смогут на классе довести поединок до победы. Но столкнулись со стойким сопротивлением "Десны", командой очень организованной, прежде всего в обороне, и умеющей хорошо переходить из оборонной фазы в атаку. После пропущенного гола "Десна" завладела инициативой, начала терзать защиту соперника и создавать моменты. Уже на 7-й минуте Тамм со стандарта, мог сравнять счет, бил головой, но мяч прошел буквально рядом со стойкой. Хорошо применяли прессинг, как возле штрафной площадки донетчан, так и в середине поля, заставляя их часто ошибаться.

Гуцуляк и Тотовицкий - лучшие игроки матча - заставили трудиться в поте лица защитные ряды "Шахтера". Именно Гуцуляк на 17-й минуте поборолся за мяч до конца, достал его на ленточке, откатил пасом назад на Мостового и счет сравнялся. А на 26-й минуте, он же совершил слаломный проход в штрафную, обыграв по ходу трех "наблюдателей" от "Шахтера", отдал на Тотовицкого и на табло загорелись красивые цифры – 2:1 в пользу "Десны". Буквально через минуту Будковский простил гостей, не забив третий мяч с убойного момента.

Учитывая, в каком неважном игровом состоянии находится "Шахтер", наверняка шансы отыграться у него сводились бы к нулю. В конце тайма "Шахтер" немного встрепенулся, проведя последние 10 минут в атаках, создавая давление. Но "Десна" успела грамотно перестроиться, сузила пространство у своих ворот, заставляя соперника катать мяч поперек поля. Выстояла и ушла на отдых в роли победителя.

С выходом свежих Соломона, Тете, Фернандно и позже Дентиньо "Шахтер" прибавил в скорости и в конструктиве в плане атак. А в центральной зоне Степаненко взял под свой контроль всю главную ось от штрафной до штрафной. "Горняки" больше начали владеть мячом, хорошо разгоняли атаки, одна из которых завершилась голом. Тете от своей половины поля совершил проникающий и быстрый проход, отдал на Дентиньо, который сравнял счет.

"Десна" во втором тайме не ушла в глухую оборону, а очень опасно отвечала контратаками. Были шансы забить и Будковского, совершившего длинный забег от центра поля, но в концовке рывка не хватило сил. Хороший момент в штрафной был у Тотовицкого, он нанес плотный удар, но защитник бросился под мяч словно под шайбу.

За счет удачных замен "Шахтер" выровнял игру во втором тайме, обе команды могли претендовать на победу, но ничейный результат выглядел закономерным. Правда, для "Десны" - да. Для "Шахтера" - нет, горняки сильно буксуют с начала чемпионата. Может команда "стареет" и нужны свежие вливания? Накануне старта Лиги чемпионов такая неважная игра вызывает опасения.

"Динамо" - "Заря" 1:1

Александр Севидов: На сей раз матч не был таким ярким, как мы видели раньше между командами. Они не дали развернуться и разбежаться друг другу, почти 80 минут матча прошли в вязкой и позиционной борьбе. Старались нивелировать сильные стороны: "Заря" не оголяла свои зоны, а "Динамо" очень плотно играло на своей половине поля, не давая между линиями принимать мячи игрокам "Зари". Поэтому первый тайм прошел без опасных и голевых моментов. Только один шанс был у киевлян, когда Де Пена слева вышел один на один, но Шевченко спас команду. Вот и все за первую 45-минутку.

Вторая половина прошла мобильнее, команды включили скорости, игра стала интересней. Как только "Заря" забила, "динамовцам" пришлось включиться, и они быстро сравняли счет. Сделал это Вербич, которого до этого не было видно. Последние 10 минут "Динамо" полностью владело преимуществом.

Футболисты выглядели уставшими, особенно киевляне. Из-за этого они допускали много ошибок, как пример Шапаренко, что несвойственно ему. Цыганков вышел на замену, не усилил игру и выглядел очень тяжело. Видно, что он еще далек от своей оптимальной формы. А проблема "Зари" никуда не делась – это короткая скамейка запасных. С уходом ведущих футболистов эта проблема еще больше обострилась.

Мы не увидели искрометной игры "Зари", свойственной ей в прошлом сезоне. Ярким показателем были выходы в атаку в количестве не более двух игроков. А ведь раньше она это делала группой 3-4 человека. Не хотели рисковать и раскрываться, чтобы не нарваться на быстрые контратаки. Играли осторожно, и ничьей вполне остались довольны.

У "Динамо" не играл Сурпяга и опять вскрылась проблема нападающего. Не самая яркая, не самая лучшая игра двух команд. Единственно можно отметить, что "Динамо" становится более дисциплинированной командой, с которой соперник боится играть открыто.

"Колос" - "Мариуполь" 1:0

Александр Севидов: Первый тайм был абсолютно равным, без преимущества какой-либо из команд. Моментов соперники почти не создали, играя в среднем темпе, вроде присматриваясь, и нащупывая уязвимые места, друг друга. К тому же, коваливцы попали в трудное положение - уже к 25-й минуте им пришлось из-за травм сделать три замены основных игроков. Естественно сразу же рушится целостность и структура игры. У мариупольцев хватало сил накрывать игроков соперника, перекрывать пространство, и даже при ошибке в средней линии успевали возвращаться.

Но это было при среднем темпе. Во втором тайме, как только "Колос" прибавил в движении, в агрессии, увеличил скорости, сразу же начали возникать моменты, при которых азовцы уже не успевали возвращаться в оборону. Но не было самого главного - забитых голов. "Колос" доминировал и в конце матча полностью переиграли гостей. И если бы арбитр не поставил нелегитимный пенальти, то азовцы увезли бы трудовое очко.

"Мариуполь" в этом матче перешел на игру за счет длинных передач, рассчитанных на скорость фланговых игроков. Хотя в первых матчах играли за счет коротких и средних передач, чтобы лучше контролировать мяч. Пока скорости и задора им на тайм хватило, они выглядели достойно. Но "Колос" включил свой характер, переломил игру и победил. Да, они были ближе к победе, но лучше бы забили с игры, а не с такого пенальти. Может "Колос" и заслуживал больше победы, но не такой ценой.