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Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера

Премьер-лига
(3 голосов)

Сдавали все - кроме двух "положительных"

Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера
Новина українською

Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник "Шахтер" получил результаты: все - отрицательные.

"Горняки" остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, должно состояться второе тестирование.

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Между тем Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Их ждут матчи квалификации Лиги наций.

О дальнейших действиях "Шахтера" и возможности возобновить тренировки в клубе обещают сообщить дополнительно.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) коронавирус
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (5)
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ШашлычОк (Черкассы)
06.10.2020 в 13:20
хули им сборная . к реалу подготовка . твари ........
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+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
06.10.2020 в 13:29
Ума вообще нет? Есть правила - был случай заражения - команда уходит на изоляцию. Те кто сдал отрицательный тест второй раз подряд - присоединятся к сборной.
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+1
-3
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ШашлычОк (Черкассы)
06.10.2020 в 13:31
соломон и хочолава ? то у кого нет ума?
+2
-3
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ШашлычОк (Черкассы)
06.10.2020 в 13:32
а на счет саботажа . потрудись поищи в истории сколько раз саботировалась сборная тварями . ты офигеешь
+2
-3
aleks68
06.10.2020 в 14:01
посмотри на себя в зеркало долб...б. завтра полсборной ляжет и что?поменьше гавкай чучело
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+1
-1


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