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Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера
Сдавали все - кроме двух "положительных"
Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник "
"Горняки" остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, должно состояться второе тестирование.
Между тем Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Их ждут матчи квалификации Лиги наций.
О дальнейших действиях "Шахтера" и возможности возобновить тренировки в клубе обещают сообщить дополнительно.