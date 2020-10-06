Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера

Накануне тренерский штаб, футболисты (за исключением Андрея Пятова и Тараса Степаненко) и персонал команды сдали тесты на коронавирус. Во вторник " Шахтер " получил результаты: все - отрицательные.

"Горняки" остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, должно состояться второе тестирование.

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Между тем Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Их ждут матчи квалификации Лиги наций.

О дальнейших действиях "Шахтера" и возможности возобновить тренировки в клубе обещают сообщить дополнительно.